На Сумщине полицейский пес Грей разыскал несовершеннолетнюю «путешественницу» Пятнадцатилетняя девушка после ссоры с матерью ушла из дома и исчезла.

С заявлением об исчезновении 15-летней дочери в полицию обратилась жительница одного из сел Кролевецкого района. Женщина рассказала: девушка ушла из дома после ссоры еще вчера, однако домой не вернулась. Сначала она самостоятельно искала ребенка у подружек и знакомых, однако, потеряв надежду на быстрый результат, обратилась за помощью к правоохранителям.

На розыск ребенка были ориентированы личный состав как Кролевецкого отделения полиции, так и соседних подразделений. Правоохранители прочесывали местность, опрашивали население, проверяли остановки общественного транспорта, развлекательные заведения и места пребывания молодежи.

К поискам присоединилась команда кинологов Глуховского отдела полиции - старший инспектор Иван Капелько и младший инспектор Валентина Солорева с немецкой овчаркой Греем. Они достаточно быстро нашла место вблизи усадьбы, где девушка, скорее всего, провела предыдущую ночь.

«Поскольку прошло определенное время, и запаховый след медленно ослабевал, нам пришлось довольно непросто вести поиск, - комментирует Иван Капелько, старший инспектор Глуховского отдела полиции. - Путь, которым двигалась девушка, пролегал сложной местностью - перелески, луга, заболоченные почвы. На солнечных местностях запах терялся, поэтому нашему Грею приходилось несколько раз отыскивать его и снова становиться на «след». Наконец, в десяти километрах от дома, где проживает девочка с семьей, у соседнего села, наша группа и нашла «путешественницу». Оказывается, девушка просто заблудилась, и, потеряв ориентировку, уже несколько часов кружила в лесопосадке, не зная, куда ей идти дальше».

Почти одновременно с этим поисковой группой к месту нахождения ребенка подоспела другая группа, в состав которой входил инспектор ювенальной превенции. Во время телефонного разговора он узнал у девушки, в каком направлении та собиралась уходить из дома, и вел поиски от соседнего села, навстречу кинологам.

Сейчас девушка уже вернулась в круг семьи. Говорит: испугалась, когда поняла, что заблудилась. И, конечно, была рада видеть полицейских, которых восприняла как спасителей.

Поблагодарила работников полиции и вся семья юной «путешественницы». Родители счастливы, что их ребенок вернулся жив и здоров.

Правоохранители надеются, что девушка сделает вывод из своего поступка, и в дальнейшем не будет прибегать к подобным шагам. И желают семье на будущее вместе преодолевать мелкие неурядицы, находить взаимопонимание и проявлять взаимоуважение и взаимоподдержку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.