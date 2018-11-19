На Сумщине произошел разлив нефтепродуктов По информации, предоставленной ГПУ «Полтавагаздобыча», 5 июня при выполнении работ по обработке скважины №10 Новотроицкого НГКМ Филиала Газопромышленного управления «Полтавагаздобыча» АО «Укргаздобыча» на землях Каменского сельского совета Лебединского района произошел неконтролируемый разлив нефтепродуктов на земельном участке площадью 757,34 кв. м.

Кроме того, 6 июня при выполнении работ по освоению скважины №55 Новотроицкого НГКМ произошло загрязнение земельного участка нефтепродуктами за пределами обвалования факельного амбара скважины на площади 10800 кв. м.

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области проведен осмотр места происшествия и осуществлен отбор проб грунта, сообщает пресс-служба управления Госэкоинспекции в Сумской области.