На Сумщине произошел разлив нефтепродуктов

Кроме того, 6 июня при выполнении работ по освоению скважины №55 Новотроицкого НГКМ произошло загрязнение земельного участка нефтепродуктами за пределами обвалования факельного амбара скважины на площади 10800 кв. м.
Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области проведен осмотр места происшествия и осуществлен отбор проб грунта, сообщает пресс-служба управления Госэкоинспекции в Сумской области.
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