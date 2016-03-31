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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:32315

В Сумах начали выбирать управляющих многоквартирных домов

В Сумах стартовал конкурс по назначению управляющего многоквартирного дома.

На семь объектов конкурса поступило девять предложений.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоялось сегодня, 2 июля, во время заседания конкурсной комиссии, которая проверяла наличие или отсутствие всех необходимых документов, предусмотренных конкурсной документацией, а также объявляла наименование и местонахождение каждого участника конкурса, цену предложения по каждому многоквартирному дому, который входит в объект конкурса.

Среди критериев, по которым будут оцениваться конкурсные предложения, следующие:

- цена услуги, включая в соответствии со ст. 10 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» расходы на содержание многоквартирного дома, придомовой территории, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, вознаграждение управляющему в расчете на 1 кв. м общей площади жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме (основной критерий при оценке);

- уровень обеспеченности участника конкурса материально-технической базой;

- наличие персонала, отвечающего квалификационным требованиям к профессиям работников и имеющего необходимые знания и опыт (с учетом договоров по привлечению соисполнителей);

- финансовая состоятельность участника конкурса;

- наличие опыта работы по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Решение о результатах проведения конкурса конкурсная комиссия должна принять не позднее десяти календарных дней с момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. Победителя конкурса по каждому объекту конкурса объявят на заседании конкурсной комиссии, на которое пригласят всех участников конкурса или уполномоченных ими лиц.

Общество Управляющие жильем
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