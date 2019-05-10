По делу о разглашении гостайны ГПУ не назначает прокурора Речь идет об уголовном производстве в отношении первого заместителя прокурора Шосткинского местной прокуратуры, открыто по ч. 1 ст. 328 УК Украины (Разглашение государственной тайны).

Его подозревают в том, что он, имея допуск к государственной тайне, во время досудебного расследования передал материалы негласных розыскных следственных действий лицу, в отношении которого указанные мероприятия и проводились.

Сейчас уголовное производство ведет Полтавское территориальное управление Государственного бюро расследований. Генеральная прокуратура Украины больше месяца назад должна была определиться с процессуальным руководством по данному делу, однако до сих пор этого не сделала. Поэтому из-за отсутствия стороны обвинения Сумской апелляционный суд уже второй раз вынужден откладывать рассмотрение постановления об аресте имущества подозреваемого. Следующее судебное заседание назначено на 13.30 31 июля, сообщает пресс-служба суда.