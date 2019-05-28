На Сумщине из детдома сбежали две воспитанницы В Недригайлове полиция разыскивает несовершеннолетних девушек.

15-летний Светлана Палажченко и Анастасия Синицына ночью 16 июля ушли из Хоружевского детского дома и до сих пор не вернулись.

На вид Палажченко Светлане 14-16 лет, рост около 150 см, среднего телосложения, лицо круглое. Имеет голубые глаза, густые брови, светлые волосы, стрижку «каре».

Особые приметы: на среднем пальце правой руки есть татуировка в виде знака бесконечности, на левой руке, между большим пальцем и указательным - татуировка в виде надписи «Бодя», на правой ноге - татуировка в виде «Инь-Янь» и на левой лопатке - татуировки в виде надписи «ЛДТМ».

На момент исчезновения девушка была одета в джинсы светло-синего цвета, белый топ в черный горошек, с розовой надписью, темно-зеленую кофту с капюшоном, кроссовки бронзово-золотистого цвета. При себе может иметь черный портфель.

На вид Анастасии Синицыной 14-16 лет, рост 145-150 см, среднего телосложения, лицо овальное, имеет темные волосы, стрижку каре, серо-голубые глаза. Над левой бровью шрам в виде полосы.

На момент исчезновения была одета в брюки бирюзового цвета с рисунками, толстовку белого цвета. С собой может иметь портфель черно-сиреневого цвета в белую полосу.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными и помочь установить местонахождение девушек. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в поиске, просьба сообщить в Недригайловское отделение полиции, или по телефонам: 0664320248, (054 55) 5-2-333 (дежурная часть), «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.