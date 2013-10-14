«Ні» – підробленим лікам: сумчани зможуть перевіряти оригінальність ліків через мобільний додаток

З 1 вересня 2019 року на упаковках препаратів почне з’являтися спеціальне маркування, за яким можна буде перевірити оригінальність препарату. Наприкінці року пацієнти зможуть перевіряти ліки за допомогою мобільного додатка.
З вересня цього року в аптеках з’являться лікарські засоби зі спеціальним маркуванням: 2D кодом на упаковці (шляхом нанесення на кожну упаковку лікарського засобу двовимірного штрих-коду). Цей спеціальний код наноситься при виробництві ліків на заводах, а дані про це заносяться в єдину державну систему проведення моніторингу обігу лікарських засобів. У рамках пілотного проекту можуть брати участь виробники, імпортери, дистриб'ютори лікарських засобів, заклади охорони здоров'я, аптечні заклади.
Нині майже всі іноземні препарати, що продаються в Україні, вже мають двомірне кодування упаковок. Деякі українські фармкомпанії вже придбали необхідне обладнання і кодують свої ліки.
Пацієнти зможуть перевірити ліки, просканувавши код через мобільний додаток. Наразі цей додаток розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Очікується, що він стане доступним наприкінці року.
Після сканування на екрані смартфона з’явиться інформація про конкретний лікарський засіб зокрема, чи препарат не є фальсифікований, протермінований або завезений до країни з порушенням норм.
Таке кодування дозволить державі відстежувати весь ланцюжок постачання ліків – від виробництва чи імпорту до продажу в аптеці, і вчасно реагувати на порушення. Всі ці транзакції будуть включені в загальну базу даних, включаючи серію ліків і дату виробництва.
Відповідно до Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів необхідні зміни впроваджуватимуться упродовж 2019-2023 років. На першому етапі, що вже стартував і триватиме до кінця 2020 року, запускається пілотний проект і оцінюється його ефективність, впроваджується електронна база даних і автоматизована система проведення моніторингу обігу лікарських засобів, проводяться консультації з виробниками ліків і споживачами.
Другий і третій етапи (2021-2023 рік) поступове запровадження обов’язкового маркування проведення моніторингу їх обігу.
Так само розвиватиметься наповнення і функціонал інформаційної бази ліків. З часом її інтегрують з центральним компонентом системи Електронного здоров’я, а контролюючі органи зможуть в онлайн-режимі бачити, зокрема, продажі ліків за рецептом - база даних маркувань ліків буде інтегрована з базою рецептів. Якщо препарат продаватимуть без рецепта, то контролюючі органи отримають повідомлення від системи і зможуть негайно належним чином відреагувати на цей випадок.
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