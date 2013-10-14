Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46149

«Ні» – підробленим лікам: сумчани зможуть перевіряти оригінальність ліків через мобільний додаток

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дає старт масштабній боротьбі з підробленими ліками.

З 1 вересня 2019 року на упаковках препаратів почне з’являтися спеціальне маркування, за яким можна буде перевірити оригінальність препарату. Наприкінці року пацієнти зможуть перевіряти ліки за допомогою мобільного додатка.

З вересня цього року в аптеках з’являться лікарські засоби зі спеціальним маркуванням: 2D кодом на упаковці (шляхом нанесення на кожну упаковку лікарського засобу двовимірного штрих-коду). Цей спеціальний код наноситься при виробництві ліків на заводах, а дані про це заносяться в єдину державну систему проведення моніторингу обігу лікарських засобів. У рамках пілотного проекту можуть брати участь виробники, імпортери, дистриб'ютори лікарських засобів, заклади охорони здоров'я, аптечні заклади.

Нині майже всі іноземні препарати, що продаються в Україні, вже мають двомірне кодування упаковок. Деякі українські фармкомпанії вже придбали необхідне обладнання і кодують свої ліки.

Пацієнти зможуть перевірити ліки, просканувавши код через мобільний додаток. Наразі цей додаток розробляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Очікується, що він стане доступним наприкінці року.

Після сканування на екрані смартфона з’явиться інформація про конкретний лікарський засіб зокрема, чи препарат не є фальсифікований, протермінований або завезений до країни з порушенням норм.

Таке кодування дозволить державі відстежувати весь ланцюжок постачання ліків – від виробництва чи імпорту до продажу в аптеці, і вчасно реагувати на порушення. Всі ці транзакції будуть включені в загальну базу даних, включаючи серію ліків і дату виробництва.

Відповідно до Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів необхідні зміни впроваджуватимуться упродовж 2019-2023 років. На першому етапі, що вже стартував і триватиме до кінця 2020 року, запускається пілотний проект і оцінюється його ефективність, впроваджується електронна база даних і автоматизована система проведення моніторингу обігу лікарських засобів, проводяться консультації з виробниками ліків і споживачами.

Другий і третій етапи (2021-2023 рік) поступове запровадження обов’язкового маркування проведення моніторингу їх обігу.

Так само розвиватиметься наповнення і функціонал інформаційної бази ліків. З часом її інтегрують з центральним компонентом системи Електронного здоров’я, а контролюючі органи зможуть в онлайн-режимі бачити, зокрема, продажі ліків за рецептом - база даних маркувань ліків буде інтегрована з базою рецептів. Якщо препарат продаватимуть без рецепта, то контролюючі органи отримають повідомлення від системи і зможуть негайно належним чином відреагувати на цей випадок.

Общество Лекарства
view counter

По тематике

25.01.2019 15:02

На Сумщине контрабандисту «колес» дали 5 лет условно

Сегодня, 25 января, Белопольский районный суд огласил приговор по делу по факту совершения контрабанды лекарственных средств....

23.04.2015 14:47

Сумская компания выиграла крупный заказ у днепропетровцев и харьковчан

Коммунальное учреждение «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» провело открытые торги по закупке 16452 упаковок аллергена туберкулезного очищенного...

25.09.2014 14:47

Больницы Сумщины закупают горючее и лекарства без конкуренции

Тростянецкая центральная районная больница и Первая областная специализированная больница Ромен осуществили закупку горючего и лекарств по неконкурентной процедуре - у...

18.07.2014 15:42

На дне Псла нашли брошенные лекарства

На дне реки возле одного из сел Сумского района правоохранители нашли большое количество медикаментов.... 2

14.10.2013 13:36

Лекарства для сумских гипертоников будут доступнее

В рамках реализации в области пилотного проекта по регулированию цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью в...

Новости

В Сумах снова ДТП с участием маршрутки: семеро пострадавших
Сегодня 13:06
В Сумах повысили тарифы на отопление и горячую воду
23.07.2019 11:39
В Сумах снова повысили тарифы на вывоз мусора
23.07.2019 11:27
Россиянин пытался подкупить сумских пограничников
Сегодня 13:58
Сумской экоизобретатель стал лауреатом премии Кабмина
Сегодня 13:49
«Ні» – підробленим лікам: сумчани зможуть перевіряти оригінальність ліків через мобільний додаток
Сегодня 13:46
На Херсонщине массово отравились юные спортсмены с Сумщины
Сегодня 13:23
На Сумщине взорвался баллон с газом: пострадали отец с двумя дочерьми
Сегодня 13:12
За виртуальный мотоцикл роменчанин заплатил 40 тысяч реальных гривен
Сегодня 13:11
Сумчане просят обустроить футбольную площадку с искусственным покрытием возле Чешки
Сегодня 12:29
На Сумщині встановлено заборону на вилов раків
Сегодня 11:52
Сумские работодатели заплатили почти 2,4 млрд грн ЕСВ
Сегодня 11:19
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
«Боль и слава» Педро Альмодовар (Испания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 16:45
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
«Анна» Люк Бессон (Франция, США, 2019)
Кино Космос
19:20—55 грн.
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
«Король Лев» Джон Фавро (США, 2019)
Кино Космос
12:35—50 грн. 14:50—55 грн. 17:05—55 грн.
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
21:30—55 грн.
«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
«Человек-паук: Вдали от дома» Джон Уоттс (США, 2019)
Кино Космос
10:15—50 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.