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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20522

Единственный сахарный завод на Сумщине демонтируют

Единственный сахарный завод Сумщины начал демонтаж оборудования.

Сейчас проводятся работы по выкорчевывание плит и вывоз оборудования, сообщает Kurkul.com со ссылкой на собственные источники.

Как сообщалось ранее, единственный в Сумской области сахарный завод, что в Николаевке Белопольского района, закончил прошлый год с более чем стомиллионными убытками и до сих пор не рассчитался с долгами.

Директор Департамента агропромышленного развития Сумской ОГА Александр Маслак, рассказал, что сахарный завод этой осенью работать не будет. О демонтаже оборудования ранее не сообщалось.

Экономика Сахарный завод
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