Единственный сахарный завод на Сумщине демонтируют Единственный сахарный завод Сумщины начал демонтаж оборудования.

Сейчас проводятся работы по выкорчевывание плит и вывоз оборудования, сообщает Kurkul.com со ссылкой на собственные источники.

Как сообщалось ранее, единственный в Сумской области сахарный завод, что в Николаевке Белопольского района, закончил прошлый год с более чем стомиллионными убытками и до сих пор не рассчитался с долгами.

Директор Департамента агропромышленного развития Сумской ОГА Александр Маслак, рассказал, что сахарный завод этой осенью работать не будет. О демонтаже оборудования ранее не сообщалось.