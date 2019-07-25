Единственный сахарный завод на Сумщине демонтируют

Сейчас проводятся работы по выкорчевывание плит и вывоз оборудования, сообщает Kurkul.com со ссылкой на собственные источники.
Как сообщалось ранее, единственный в Сумской области сахарный завод, что в Николаевке Белопольского района, закончил прошлый год с более чем стомиллионными убытками и до сих пор не рассчитался с долгами.
Директор Департамента агропромышленного развития Сумской ОГА Александр Маслак, рассказал, что сахарный завод этой осенью работать не будет. О демонтаже оборудования ранее не сообщалось.
Сегодня, 25 января, на сахарном заводе в Николаевке Сумского района работники митингуют из-за невыплаченной зарплаты....