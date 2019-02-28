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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50404

В Сумах сегодня градсовет по «Эспланаде»

Сегодня, 29 июля, состоится заседание архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства.

Тема: «Проект градостроительной документации «Детальный план территории между улицей Харьковская, проспектом Михаила Лушпы и улицей Ивана Сирко в г. Суми», то есть так называемого микрорайона «Эспланада».

Место проведения - конференц-зал Центра предоставления административных услуг (ул. Горького, 21).

Начало - 15:00.

Общество Градсовет Эспланада
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