В Сумах сегодня градсовет по «Эспланаде» Сегодня, 29 июля, состоится заседание архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства.

Тема: «Проект градостроительной документации «Детальный план территории между улицей Харьковская, проспектом Михаила Лушпы и улицей Ивана Сирко в г. Суми», то есть так называемого микрорайона «Эспланада». Место проведения - конференц-зал Центра предоставления административных услуг (ул. Горького, 21). Начало - 15:00.