В Сумах сегодня градсовет по «Эспланаде»

Тема: «Проект градостроительной документации «Детальный план территории между улицей Харьковская, проспектом Михаила Лушпы и улицей Ивана Сирко в г. Суми», то есть так называемого микрорайона «Эспланада».
Место проведения - конференц-зал Центра предоставления административных услуг (ул. Горького, 21).
Начало - 15:00.
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