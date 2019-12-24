В Сумах снова обсудят название нового бульвара

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте городского совета.
От сумчан ожидают предложения о присвоении названия (наименование) бульвара между улицей Харьковской, проспекту Михаила Лушпы и улицей Ивана Сирко в городе Сумы.
Подать свои предложения (замечания) могут все желающие в электронной или письменной форме. Нужно указать свою фамилию, имя, отчество и адрес; юридические лица подают предложения, указав наименование и местонахождение. Анонимные предложения не регистрируются и не рассматриваются.
Уведомлять можно на электронную почту arh@smr.gov.ua или в адрес управления архитектуры и градостроительства: ул. Воскресенская, 8А, г. Сумы, 40000. На такие предложения ожидают до 28 августа.
17 июля запланировано проведение заседания за «круглым столом» по адресу: ул. Воскресенская, 8А, кабинет 2. Начало - в 14:00.
14 августа в 14:00 состоятся общественные слушания. Их проведут по адресу: площадь Независимости, 2, кабинет 59.
Получить консультации можно в управлении архитектуры и градостроительства (ул. Воскресенская, 8А) или по телефону 700-102.
Результаты общественного обсуждения планируют подвести и обнародовать на официальном сайте Сумского городского совета до 11 сентября.
Добавим, вопрос наименования бульвара недавно выносился на рассмотрение депутатского корпуса, но народные избранники решили поручить управлению архитектуры и градостроительства провести обсуждение с более широким привлечением общественности, Не удовлетворившись результатами предыдущего.
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