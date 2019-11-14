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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03546

В Сумах решили не называть бульвар на Эспланаде

Сегодня, 13 мая, на сессию Сумского горсовета выносился проект решения «О присвоении названия (наименование) бульвара (между улицей Харьковской, проспекту Михаила Лушпы и улицей Ивана Сирко) в городе Сумы».

Было три варианта названия – бульвар Строителей и бульвар Заречный. Но, как оказалось, по сути не было проведено общественного обсуждения. Поэтому ни один из вариантов не набрал необходимого количества голосов: 7 и 11 соответственно.

Общество Эспланада

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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