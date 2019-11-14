В Сумах решили не называть бульвар на Эспланаде

Было три варианта названия – бульвар Строителей и бульвар Заречный. Но, как оказалось, по сути не было проведено общественного обсуждения. Поэтому ни один из вариантов не набрал необходимого количества голосов: 7 и 11 соответственно.
Если он, конечно, там вообще появится…...
На заседании 24 декабря сумские депутаты поддержали проект решения «Об изъятии земельного участка на пр. Лушпы, 7а, в Сумах для...
На ближайшую сессию Сумского горсовета выносится проект решения «Об изъятии земельного участка по проспекту М. Лушпы, 7а в г. Сумы,...
Пока поставили только забор....
В Сумах началось общественное обсуждение присвоения названия (наименования) бульвара между улицей Харьковской, проспектом Михаила Лушпы и улицей Ивана Сирко, то...