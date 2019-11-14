В Сумах решили не называть бульвар на Эспланаде Сегодня, 13 мая, на сессию Сумского горсовета выносился проект решения «О присвоении названия (наименование) бульвара (между улицей Харьковской, проспекту Михаила Лушпы и улицей Ивана Сирко) в городе Сумы».

Было три варианта названия – бульвар Строителей и бульвар Заречный. Но, как оказалось, по сути не было проведено общественного обсуждения. Поэтому ни один из вариантов не набрал необходимого количества голосов: 7 и 11 соответственно.