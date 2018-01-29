Поліція Сумщини закликає мисливців дотримуватися правил безпеки на полюванні Сьогодні, 3 серпня, з 18.00 розпочинається сезон полювання на пернату дичину. Для належного контролю за безпечним використанням мисливської зброї на полюванні, запобіганню фактам браконьєрства та порушень правил зберігання й носіння вогнепальної зброї правоохоронці проводять комплекс профілактичних заходів.

Готуються до відкриття сезону полювання не лише мисливці. Підготовчі заходи проводять і співробітники поліції, працівники управління лісового господарства, управління екологічної інспекції та інші. Це все робиться для того, аби свято для мисливців в Сумщини як розпочалося, так і закінчилося без надзвичайних подій.

Проте головна відповідальність все ж таки лягає на самих мисливців. Адже нехтування правилами безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю на полюванні призводить до нещасних випадків, які вже мали місце на Сумщині.

Днями полювання обрано суботу, неділю та середу.

Порядок полювання на пернату дичину визначений Законом України «Про мисливське господарство та полювання». Тож перед початком полювання всі мисливці мають пройти інструктаж з техніки безпеки про поводження зі зброєю та здійснення полювання.

Поліція Сумщини нагадує мисливцям про документи, які вони повинні мати при собі під час полювання:

- державне посвідчення мисливця;

- щорічну контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;

- дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка користувача мисливських угідь);

відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю.

* за наявності мисливських собак – паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання в поточному році.

* у випадку добутої пернатої дичини відповідні записи мисливець вносить у контрольну та відстріляну картки самостійно.

Згідно зі статтею 20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», полювати заборонено:

- У межах населених пунктів (сіл, селищ, міст), за винятком випадків, передбачених рішеннями обласних рад.

- В угіддях, не зазначених у дозволі.

- На відстані ближче ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та окремо розташованих будівель, де можливе перебування людей.

- На відтворюючих ділянках.

- На пернату дичину з нарізної вогнепальної зброї або з використанням набоїв, споряджених кулями або шротом діаметром більше 5 мм (№ 0000).

- У темний період доби (пізніше години після заходу сонця й раніше години до його сходу).

- Із застосуванням або використанням заборонених знарядь та забороненими способами, а саме:

- звуковідтворювальних приладів та пристроїв;

- електричного обладнання для добування тварин;

- штучних світлових джерел, приладів та пристроїв для підсвічування мішеней, у тому числі приладів нічного бачення;

- дзеркал та інших пристроїв, що осліплюють тварин;

- вибухових речовин;

- з під’їзду на автомототранспорті, а також на плавучих засобах з працюючим двигуном;

- немисливської (у тому числі військової) вогнепальної, пневматичної та іншої стрілецької зброї, а також нарізних вкладок, напівавтоматичної або автоматичної зброї з магазинами більш як на два патрони;

- руйнування осель тварин, бобрових загат, гнізд птахів;

- газу та диму.

Якщо полювання здійснюється на воді, то обов`язково потрібно мати при собі всі документи на плавзасіб та на право керування ним.

Поліцейські звертають увагу мисливців на те, що під час полювання працюватимуть 65 рейдових груп у складі з поліцейськими дозвільної системи. Вони здійснюватимуть контроль за безпечним використанням вогнепальної зброї на полюванні в період мисливського сезону.

Правоохоронці закликають мисливців Сумщини не порушувати законодавство в галузі мисливського господарства та полювання. В іншому випадку це тягне за собою дисциплінарну, адміністративну (ст. 85 КУпАП), цивільно-правову або кримінальну відповідальність (ст. 248 КК України), повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.