Волонтеров «Сумского бабского батальона» снова выселяют из третьей школы (видео)

Предписание им показала директор школы. Он вроде бы пришел от государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Волонтерская организация здесь с 2014 года. Сейчас сюда приходят помогать около трех десятков человек, 5 дней в неделю, говорится в сюжете UA:СУМИ.
Уехать из школы по предписанию волонтерская организация должна была 19 июля, говорит координатор «Сумского бабского батальона» Валентина Андрияшева:
«Какое там предписание она мне показывала, но он было не от МЧС, оно было не на гербовой бумаге, директор школы сама написала и сама нам передала. Сразу как она пришла, мы попытались наладить контакт, но он не очень наладился, я не знаю по каким причинам, ведь мы не мешали учебному процессу».
О предписании третьей школе пресс-офицер управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Евгений Могиленец рассказал по телефону:
«Данное предписание относится лишь к выполнению требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности исключительно».
Управляющий делами Сумского горисполкома Степан Пак в 2015 году подписал документ о том, что Сумской горсовет не возражает против размещения волонтеров в учебном заведении:
«Я не могу сказать однозначно, что они там могут быть, потому что боевые действия могут продолжаться годами. Если делать там ремонт, будет делаться что-то другое, то понятно, что как может в школе быть цех по пошиву каких-то вещей или вязание сеток. Если в этом необходимость, то понятно, что место дислокации будет найдено другое, пока такой необходимости нет, они находятся там».
«Между коммунальным предприятием, которым является школа и юридическим лицом, которым является общественная организация, например, должен существовать договор, в котором будут определены условия, на которых в помещениях школы находится общественная организация. Если такой договор есть, то эти отношения урегулированы, если нет, то они вообще никоим образом не урегулированы, и тогда каждая сторона делает все, что она считает нужным в этой ситуации, то есть школа может требовать и обязана фактически требовать освобождения помещения», - говорит юрист Юрий Ломака.
Директор школы Ирина Герман комментировать ситуацию отказалась, по ее словам, до выяснения всех обстоятельств. Отказалась комментировать ситуацию и начальник управления образования Сумского горсовета Антонина Данильченко, сказав, что этот вопрос в компетенции руководства школы.
Напомним, в июне 2017 года с волонтерами сложилась подобная ситуация - работники школы начали выносить вещи волонтеров, чтобы сделать в помещении ремонт. Тогда, с разрешения управляющего делами горисполкома, Степана Пака волонтеры остались в школе, другого помещения для них тогда не нашли.
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