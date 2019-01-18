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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59391

Волонтеров «Сумского бабского батальона» снова выселяют из третьей школы (видео)

Об этом рассказала координатор волонтеров Валентина Андрияшева.

Предписание им показала директор школы. Он вроде бы пришел от государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Волонтерская организация здесь с 2014 года. Сейчас сюда приходят помогать около трех десятков человек, 5 дней в неделю, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Уехать из школы по предписанию волонтерская организация должна была 19 июля, говорит координатор «Сумского бабского батальона» Валентина Андрияшева:

«Какое там предписание она мне показывала, но он было не от МЧС, оно было не на гербовой бумаге, директор школы сама написала и сама нам передала. Сразу как она пришла, мы попытались наладить контакт, но он не очень наладился, я не знаю по каким причинам, ведь мы не мешали учебному процессу».

О предписании третьей школе пресс-офицер управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Евгений Могиленец рассказал по телефону:

«Данное предписание относится лишь к выполнению требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности исключительно».

Управляющий делами Сумского горисполкома Степан Пак в 2015 году подписал документ о том, что Сумской горсовет не возражает против размещения волонтеров в учебном заведении:

«Я не могу сказать однозначно, что они там могут быть, потому что боевые действия могут продолжаться годами. Если делать там ремонт, будет делаться что-то другое, то понятно, что как может в школе быть цех по пошиву каких-то вещей или вязание сеток. Если в этом необходимость, то понятно, что место дислокации будет найдено другое, пока такой необходимости нет, они находятся там».

«Между коммунальным предприятием, которым является школа и юридическим лицом, которым является общественная организация, например, должен существовать договор, в котором будут определены условия, на которых в помещениях школы находится общественная организация. Если такой договор есть, то эти отношения урегулированы, если нет, то они вообще никоим образом не урегулированы, и тогда каждая сторона делает все, что она считает нужным в этой ситуации, то есть школа может требовать и обязана фактически требовать освобождения помещения», - говорит юрист Юрий Ломака.

Директор школы Ирина Герман комментировать ситуацию отказалась, по ее словам, до выяснения всех обстоятельств. Отказалась комментировать ситуацию и начальник управления образования Сумского горсовета Антонина Данильченко, сказав, что этот вопрос в компетенции руководства школы.

Напомним, в июне 2017 года с волонтерами сложилась подобная ситуация - работники школы начали выносить вещи волонтеров, чтобы сделать в помещении ремонт. Тогда, с разрешения управляющего делами горисполкома, Степана Пака волонтеры остались в школе, другого помещения для них тогда не нашли.

Общество Бабский батальон Волонтеры Школа № 3
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