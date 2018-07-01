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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32436

В Сумах пройдет кубок Украины по гонкам на квадроциклах

14 сентября в Токарях пройдет кубок Украины по гонкам на квадроциклах среди детей.

Одновременно пройдет чемпионат Сум по мотокроссу. Кроме собственно гонок, зрителей ждет шоу-программа, музыка, детские аттракционы, фуд-зона.

Спорт Мотокросс
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На Сумщине прошел чемпионат Украины по мотокроссу
28.05.2019 14:33

На Сумщине прошел чемпионат Украины по мотокроссу

Второй этап чемпионата Украины по мотокроссу проходил 25-26 мая в с. Пески Роменского района....

На Сумщине пройдет чемпионат Украины по мотокроссу с концертом
21.05.2019 17:59

На Сумщине пройдет чемпионат Украины по мотокроссу с концертом

25-26 мая в Песках Роменского района пройдет чемпионат Украины по мотокроссу....

В Ахтырке прошел чемпионат области по мотокроссу
23.10.2018 09:11

В Ахтырке прошел чемпионат области по мотокроссу

Спортсмены из 18 городов 8 областей Украины приняли участие в Открытом чемпионате города Ахтырка и чемпионате Сумской области по мотокроссу,...

15.08.2018 10:08

Сумчан приглашают на мотокросс

18 августа в Сумах на мототрассе «Чистые пруды» состоится этап чемпионата Украины и Кубок города Сумы с супермотокроссу....

01.07.2018 13:21

На чемпионате по мотокроссу в Сумах тяжело травмирован ребенок

Появилась информация, что сегодня, 1 июля, в Сумах на чемпионате Украины по мотокроссу во время одного из заездов был тяжело...

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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