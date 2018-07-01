В Сумах пройдет кубок Украины по гонкам на квадроциклах

Одновременно пройдет чемпионат Сум по мотокроссу. Кроме собственно гонок, зрителей ждет шоу-программа, музыка, детские аттракционы, фуд-зона.
Второй этап чемпионата Украины по мотокроссу проходил 25-26 мая в с. Пески Роменского района....
25-26 мая в Песках Роменского района пройдет чемпионат Украины по мотокроссу....
Спортсмены из 18 городов 8 областей Украины приняли участие в Открытом чемпионате города Ахтырка и чемпионате Сумской области по мотокроссу,...
18 августа в Сумах на мототрассе «Чистые пруды» состоится этап чемпионата Украины и Кубок города Сумы с супермотокроссу....
Появилась информация, что сегодня, 1 июля, в Сумах на чемпионате Украины по мотокроссу во время одного из заездов был тяжело...