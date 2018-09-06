Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10128

В Сумах на День Независимости проведут джем-сейшн

24 августа в Трибуна парк (стадион «Юбилейный») пройдет фестиваль уличных импровизаций «Сумской джем».

Начало в 18.00. Вход свободный.

Сумчан ждут:

- лучшие сумские музыканты,

- гастроэксперименты и фуд-корт,

- ежегодная встреча музыкантов.

Хедлайнер – Boris Lugovik Sextet.

Досуг Джем-сейшн Концерт Трибуна парк
view counter

По тематике

В Сумах играли Чайковского
12.07.2019 12:52

В Сумах играли Чайковского

Невероятный заряд энергии и вдохновения получили ценители классической музыки 11 июля в Сумской городской галерее....

Сумчан запрошують на концерт класичної музики
10.07.2019 12:20

Сумчан запрошують на концерт класичної музики

11 липня уже традиційно в «Агенції промоції «Суми» звучатиме класична музика....

В Сумах американцы дали джазу
22.04.2019 16:31

В Сумах американцы дали джазу

К Международному Дню джаза в Сумской областной филармонии состоялся концерт с участием сумских и американских музыкантов...

Сумчан приглашают на вечер классической музыки
11.12.2018 16:57

Сумчан приглашают на вечер классической музыки

12 декабря в Сумской городской галерее пройдет выступление сумских музыкантов....

Сумчан запрошують на концерт «Браття українці»
06.09.2018 13:50

Сумчан запрошують на концерт «Браття українці»

14 вересня відбудеться Всеукраїнський патріотично-мистецький проект «Браття українці» за участі лідера гурту «Шабля» Вови Гейзера та Заслуженого академічного Зразково-показового оркестру...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.