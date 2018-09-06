В Сумах на День Независимости проведут джем-сейшн

Начало в 18.00. Вход свободный.
Сумчан ждут:
- лучшие сумские музыканты,
- гастроэксперименты и фуд-корт,
- ежегодная встреча музыкантов.
Хедлайнер – Boris Lugovik Sextet.
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К Международному Дню джаза в Сумской областной филармонии состоялся концерт с участием сумских и американских музыкантов...
12 декабря в Сумской городской галерее пройдет выступление сумских музыкантов....
14 вересня відбудеться Всеукраїнський патріотично-мистецький проект «Браття українці» за участі лідера гурту «Шабля» Вови Гейзера та Заслуженого академічного Зразково-показового оркестру...