У Сумах відзначили День прапора Сьогодні, 23 серпня, у Сумах проходять урочистості з нагоди Державного Прапора України.

Зранку вбрані по-святковому сумчани тисячною колоною у супроводі військового оркестру пронесли розгорнутий Національний прапор розміром 4х6 м від майдану Незалежності до фонтана «Садко», де розміщений головний флагшток міста та області. Там до учасників ходи приєдналось з півтисячі містян, і разом вони взяли участь в урочистій церемонії підняття Державного Прапора.

З нагоди свята міський голова та керівники області вручили 10 дорослим сумчанам відзнаки за активну волонтерську діяльність, допомогу Збройним Силам України та добровольчим формуванням при проведенні АТО/ООС, а восьми юним жителям міста, котрі старанно навчаються й беруть активну участь у громадському житті, – паспорти громадян України (ID-картки).