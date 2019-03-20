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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах таки сделали ступеньки напротив «Лавины»

Несколько лет городские власти обсуждали строительство ступенек напротив ТРЦ «Лавина», ведущих к пешеходному переходу.

Фото Эрики Шпанцевой

Эпопея началась сразу после открытия торгово-развлекательного центра «Лавина» в 2012 году. Об этом участке и необходимости обустройства ступенек от пешеходного перехода к тротуару говорили еще со времен предыдущего мэра Сум Геннадия Минаева. Вопрос обсуждался не раз и при нынешнем. А недавно вообще зашла речь о ликвидации как пешеходного перехода, так и светофора… Остановку там ликвидировали еще раньше, сразу после трагической ДТП, в которой под колесами троллейбусами погибла 16-летняя студентка. Суд по этому случаю продолжается…

Городские власти не раз обращались то к «Лавине», то к «Сумбуду», который застраивает так называемый район «Эспланада», но те отнекивались. Однако в этом году отступать уже некуда, так как жители близлежащих домов начали жаловаться в мэрию, приходить на личный прием к мэру и на сессию городского совета, перекрывать внутридворовую дорогу, по которой который год ездит строительная техника, угрожая их здоровью и жизням. Поэтому «Сумбуд» начал строить дорогу в обход домов, заодно пришлось построить и ступеньки с пандусом…

Общество Лавина Лестница Ступеньки
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