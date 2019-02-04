Возле «Лавины» уже убрали столбики будущего-прошлого заборчика Сумские коммунальщики убрали столбики от ограждения, которое планировалось установить возле ТРЦ «Лавина».

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Алексей Клочков.

«Капут столбики, а кто плитку починит теперь?» - риторически спрашивает сумчанин.

Напомним: ограждение придумали ставить здесь, чтобы запретить маршруткам останавливаться возле ТРЦ «Лавина». Кроме того, было предложение первого заммэра Сум Владимира Войтенко вообще убрать в єтом месте и пешеходній переход и светофор.

Однако в понедельник на аппаратном совещании мэр Сум вдруг передумал и дал поручение столбики убрать, а вопрос размещения пешеходного перехода, светофора и остановки проработать с патрульной полицией.

Напомним: раньше возле «Лавины» (в обоих направлениях) были остановки, однако они резко исчезли после трагического случая с гибелью 16-летней студентки под колесами троллейбуса, которая села в него как раз напротив «Лавины», но выпала, потому что открылись двери. Вместо того, чтобы оборудовать нормальную остановку со спуском к ней (о чем говорят уже более 5 лет) и организовать уборку дорог и остановок городские власти предпочли ликвидировать здесь остановки. Зато в прошлом году появилось несколько других на пр. Лушпы, так что между некоторыми из них расстояние в 250 м, тогда как между первой (пр. Михаила Лушпы) и второй (детская поликлиника) – более 500.