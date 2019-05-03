У Сумах згадали артилеристів, які загинули 5 років тому під російськими «Смерчами» Військовослужбовці Сумського гарнізону, керівництво державних та місцевих органів влади, воїни 27-ї Сумської РеАБр рідні та близькі, бойові побратими вшанували біля Дзвону пам’яті загиблих 3 вересня 2014 року артилеристів.

Того дня у розташуванні табору перебувало понад 37 військовослужбовців та техніка. Перші російські снаряди системи залпового вогню «Смерч» впали на табір о 19.20. Скрізь стіни диму та вогню, розкидана військова техніка, особисті речі військовослужбовців, здетоновані ракети навкруги… Страшна та жорстка картина. Тоді бригада втратила найцінніше та найдорожче - 17 молодих життів.

З метою увіковічення пам’яті загиблих 3 вересня 2015 року відкрито пам’ятний знак у Сумах, 4 травня 2018 року в районі селища Побєда Новоайдарського району відкрито Пам’ятний хрест. Живі будуть вічно зберігати в своїх серцях пам'ять про загиблих, їхню вдячність ніколи не знищити та не витравити, повідомляє Сумський обласний військкомат.