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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29225

Тепловики Сумщины задолжали «Нефтегазу» почти 400 млн грн

«Нефтегаз Украины» опубликовал список из 133 тепловиков, долги которых ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона.

«НАК «Нефтегаз Украины» информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязанностей (ПСО)», - говорится в сообщении.

Как сообщается, ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

Информация включает, в частности, данные относительно уровня задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой позволит теплопроизводителю получать газ на условиях ПСО.

В настоящее время список включает 133 должника при общем количестве теплопроизводителей (на момент завершения прошлого отопительного сезона) – 1 тыс. 316 предприятий.

Среди должников 7 предприятий с Сумщины. Больше всего должна Котельная Северного промузла (Сумское НПО) – 172,6 млн грн, дальше – ООО «Харьковэнергоремонт» (Шостка) – 136,5 млн грн, КП «Теплогарант» (Конотоп) – 41,3 млн грн, ООО «Брокэнергия» - 29,9 млн грн, ООО «Шостка-тепло» - 11,2 млн грн, КП «Ромнытеплосервис» - 3,5 млн грн и ЧП «Интерком» (Сумы) – 66 тыс. грн.

Экономика Долги за газ Нефтегаз

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