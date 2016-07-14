В Сумах прошла украинско-китайская конференция

Китайскую сторону представляла делегация из 32 представителей университетов провинции Шэньси во главе с начальником отдела образования провинции Шэньси Вен Тонгом. Открыла мероприятие вр.и.о. главы Сумской ОГА Ирина Купрейчик, которая отметила: «Перспективными направлениями сотрудничества высших учебных заведений Украины и Китая является расширение программ академического обмена студентами и преподавателями, реализация новых научных проектов».
Во время мероприятия были сделаны презентации 7 китайских университетов и 3-х университетов Сумщины. После общей конференции китайская делегация отправилась непосредственно знакомиться с сумскими вузами для налаживания дальнейшего сотрудничества.
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