В Сумах прошла украинско-китайская конференция Сегодня, 12 сентября, в Конгресс-центр СумГУ состоялась Международная украинско-китайская конференция по развитию внешнеэкономического взаимодействия в сфере предоставления образовательных услуг и научно-технического сотрудничества.

Китайскую сторону представляла делегация из 32 представителей университетов провинции Шэньси во главе с начальником отдела образования провинции Шэньси Вен Тонгом. Открыла мероприятие вр.и.о. главы Сумской ОГА Ирина Купрейчик, которая отметила: «Перспективными направлениями сотрудничества высших учебных заведений Украины и Китая является расширение программ академического обмена студентами и преподавателями, реализация новых научных проектов».

Во время мероприятия были сделаны презентации 7 китайских университетов и 3-х университетов Сумщины. После общей конференции китайская делегация отправилась непосредственно знакомиться с сумскими вузами для налаживания дальнейшего сотрудничества.