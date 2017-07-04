На Сумщине с 1 октября стартует две системы монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг Монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг предусматривает две системы предоставления льгот в денежной форме - безналичная и наличная.

По информации областного Департамента социальной защиты населения для получения выплат в денежной форме льготник должен обратиться до 15 октября с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. В заявлении необходимо указать реквизиты банка или почтового отделения, куда нужно перечислять средства.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по образцу безналичного предоставления субсидий через банковские учреждения. Для этого банк будет вести в автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот, для каждого льготника индивидуально. После этого будет осуществлять перевод средств на счета поставщиков коммунальных услуг и информировать льготника путем направления ему смс-сообщения о состоянии расчетов за услуги (при наличии информации о номере мобильного телефона льготника).

Напомним, что среди лиц, имеющих право на льготы - ветераны войны, ветераны военной службы, чернобыльцы, многодетные семьи, репрессированные, пенсионеры, работавшие в сельских библиотеках, образовательных и медицинских учреждениях и учреждениях культуры.