Рассмотрение админпротоколов по заммэра Сум снова отложили Сегодня, 30 сентября, в Заречном райсуде г. Сумы должны были рассмотреть админпротоколы в отношении заместителя мэра Сум Алены Дмитревской.

В протоколах об административных правонарушениях речь идет о том, что должностное лицо Сумского городского совета не сообщило о наличии у него реального конфликта интересов и совершило действия в условиях такого конфликта.

Во время заседания Алена Дмитревська просила суд предоставить ей время для ознакомления с материалами дела и возможности воспользоваться помощью адвоката. По ее словам, ранее этого сделать не имела возможности из-за пребывания в другом городе и больничном. Следующее заседание суд назначил на 8 октября, пишет sumy.today.

Напомним: согласно информации НАПК, Алена Дмитревская, выполняя полномочия главы временной комиссии по рассмотрению обращений Жуплева А.В., Рак Т.Е., Лебединец Н.М., Лебедевой Н.Д., Перминова С.И., Рак К.В., Чехановськои И.С., не сообщила о наличии у нее реального конфликта интересов, возникшнго при рассмотрении обращения Жуплева А.В., в котором заявитель, в частности, жаловался на противоправные действия самой Алены Дмитревской, и в условиях реального конфликта интересов приняла участие в подготовке акта проверки комиссии.