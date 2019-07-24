В Бурыни торговали погибшей рыбой

Примечательно, что рыба была уже мертвой, поэтому не сложно догадаться, что ее выловили из загрязненного Сейма. По данному факту на нарушителя составлен протокол по ст. 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Госэкоинспекция в Сумской области обращается к гражданам: не ловите и не ешьте в пищу рыбу и раков, пойманных в р.Сейм, поскольку в настоящее время еще отсутствует информация об источнике и характер загрязнения водоема, сообщает пресс-служба ведомства.
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