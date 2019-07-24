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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41410

В Бурыни торговали погибшей рыбой

Сегодня, 14 октября, на рынке в г. Бурынь работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области выявлен факт незаконной торговли рыбой.

Примечательно, что рыба была уже мертвой, поэтому не сложно догадаться, что ее выловили из загрязненного Сейма. По данному факту на нарушителя составлен протокол по ст. 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Госэкоинспекция в Сумской области обращается к гражданам: не ловите и не ешьте в пищу рыбу и раков, пойманных в р.Сейм, поскольку в настоящее время еще отсутствует информация об источнике и характер загрязнения водоема, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Бурынь Рыба

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