Завтра в Сумах пройдет выставка ретро-машин

Сумчане и гости города смогут познакомиться с образцами автопрома прошлого века. В частности, в прошлом году на подобной выставке были представлены 18 отреставрированных автомобилей, такие как: «ГАЗ-21», «горбатый Запорожец», «Москвич 412», «БМВ» (1939 года выпуска), «РАФ 2203», «Скорая» (1990 года выпуска) и др.
Основной целью мероприятия организаторы называют сохранение и популяризацию исторических транспортных средств как национального достояния, развитие и популяризацию истории автомобилизации и автомобильного спорта.
Поэтому на сторонников «железных коней» и владельцев ретро-машин ждут 27 октября сначала у Альтанки, где с 10:00 до 11:00 состоится выставка, потом на ретро-параде, который пройдет от Театральной площади до парковки возле ТРЦ «Мануфактура» (Театральная площадь - ул. Г. Кондратьева - ул. А. Анищенко - ул. Петропавловская - Покровская площадь - ул. Набережная реки Стрелка - ул. Набережная реки Сумка - ул. Героев Сумщине - ул. Харьковская - ТРЦ «Мануфактура»), где авто будут находиться с 12:00 и до 16:00.
В связи с этим, с 9:30 до 11:00 будет ограничено движение транспорта Покровской площади (от перекрестка «ул. Гагарина - Покровская площадь» до перекрестка «Покровская площадь - ул. Г. Кондратьева»), с 11:00 до 11:30 - по маршруту движения ретро-парада.
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