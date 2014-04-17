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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:43177

В Сумах подвели итоги областного турнира юных журналистов

В турнире приняли участие 12 команд учащихся учреждений общего среднего образования из Сум и Шостки.

По результатам соревнований первое место присуждено команде «NotaBene» (Сумская гимназия № 1 г. Сумы), второе место заняли команды «Эспада» (Сумская специализированная школа № 10), команда «Гранослова» (Шосткинский НПК: специализированная школа-лицей).

Командам «MadnessParadise» (Сумская школа № 21), «Импульс» (Сумская школа № 15), «Истина» (Сумская школа № 20), «Voxpopuli» (Сумская специализированная школа № 7), «Лід» (Сумская специализированная школа № 2), «Семнадцатая волна» (Сумская специализированная школа № 17), «Параграф 27» (Сумская школа № 27), командам от Сумской школы № 12 и Сумской специализированной школы № 25 присуждено третье место.

Всех участников наградили дипломами и подарками. Многие участники соревнований получили награды в отдельных номинациях. В частности, в номинации «Лучший капитан» победила Полина лотов («Voxpopuli», Сумская специализированная школа № 7). «Лучший докладчик» - Захар Ювко («Семнадцатая волна», Сумская специализированная школа № 17). «Лучший оппонент» - Богдан Сторожук ( «Импульс», Сумская школа № 15). «Лучший рецензент» - Ангелина Козлова («Параграф 27», Сумская школа № 27). «Лучший полемист» - Мария Ивах («Veritas» («Истина»), Сумская школа № 20). «Интеллект турнира» - Елена Штокало («NotaBene», Сумская гимназия № 1).

Специальный приз от кафедры журналистики и филологии Сумского государственного университета получила Мария Дорошенко (команда «Гранослова», Шосткинский НПК: специализированная школа-лицей).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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