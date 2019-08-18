На Сумщине осудили женщину, которая неправомерно получала помощь одиноким матерям По решению Ямпольского районного суда жительнице Ямполя придется заплатить штраф и вернуть в бюджет незаконно полученные средства.

В судебном заседании было установлено, что женщина проживала одной семьей с гражданским мужем без официальной регистрации брака, воспитывая с ним двух общих детей. Руководствуясь полезным мотивом, решила путем обмана завладеть средствами государственной социальной помощи, установленной на детей одиноким матерям. В частности, при заполнении «Декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи» она внесла недостоверные сведения, а именно не отметила супруга членом своей семьи, хотя они проживают совместно одной семьей уже более 13 лет.

После подделки «Декларации», 9 января 2018 года женщина передала ее соответствующему специалисту УСЗН Ямпольской РГА и на основании этого документа в период с 01.01.2018 года по 01.07.2018 года получала ежемесячно государственную социальную помощь одиноким матерям на обоих малолетних детей в сумме 2789,50 грн ежемесячно на общую сумму 16737 грн.

Суд признал женщину виновной сразу в трех преступлениях, назначив наказание в виде штрафа. Кроме того, осужденной придется вернуть Управлению социальной защиты населения Ямпольского районной государственной администрации 16737 гривен, пишет Ямпіль.info.