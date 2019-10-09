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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16353

На Сумщине спасли рыбака, который провалился под лед

Сегодня, 25 ноября, в 14:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Бурынь на р. Чаша под лед провалился рыбак.

На место происшествия прибыло отделение дежурного караула 23-й Государственной пожарно-спасательной части. Рыбаки сообщили, что им удалось извлечь пострадавшего из полыньи. Но из-за того, что он находился на расстоянии более 300 м от берега, доставить его в безопасное место по хрупкому льду они не решились.

Подстраховывая свое передвижение, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приблизились к пострадавшему, который находился на льду. Спасатели доставили рыбака на берег. Мужчину 1950 г. р. «скорой» госпитализировали в Бурынскую районную больницу.

Всего для оказания помощи привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Служба спасения «101» призывает граждан проявить здравый смысл и не выходить на тонкий лед и ни в коем случае не допускать на водоемы детей. Рыбакам надо осознать, что зимний сезон только начался. А поэтому нужно ждать того момента, когда лед укрепится, и они смогут насладиться своим любимым хобби, ообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Бурынь Тонкий лед

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