Сумские аграрии решили идти экстенсивным путем В 2020 году аграрии Сумщины планирует расширить посевные площади сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает областной Департамент агропромышленного развития Сумкой ОГА.

Согласно данным райгосадминистраций, посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года по всем категориям хозяйств составит 1 172,4 тыс. га. Зерновые и зернобобовые культуры будут занимать 661 тыс. га, из них осенью прошлого года посеяно озимых зерновых на площади почти 174 тыс. га. Под технические культуры планируется отвести 365,6 тыс. га, картофель и овощи занимать 70,2 тыс. га, остальные 75,6 тыс. га - под кормовыми культурами.