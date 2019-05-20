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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:24409

Информация о приезде президента Зеленского в Сумы пока не подтверждается

В пресс-службе Сумской облгосадминистрации сообщили, что по состоянию на 17.00 аккредитация на мероприятия с участием президента Владимира Зеленского не проводится.

Также в ОГА пока не подтверждают и факт самого визита Зеленского на Сумщину. Начальница отдела пресс-службы Сумского горсовета Ольга Семенистая также не владеет информацией, почему Сумской городской голова Александр Лысенко сегодня во время аппаратного совещания в мэрии сообщил о визите Зеленского в наш город, пишет Sumy.Today.

Собственные источники сообщили Sumy.Today, что визит столичных гостей в Сумскую область действительно готовится, но пока речь идет о приезде не президента, а первого заместителя главы его офиса Сергея Трофимова.

Напомним: на прошлой неделе президент Владимир Зеленский в Новых Санжарах пообещал лично приехать в Сумы на этой неделе, чтобы представить нового главу Сумской ОГА.

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