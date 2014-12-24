Советником сумского губернатора стала экс-зампрокурора области

Татьяна Мироненко справа, Роман Грищенко в центре
До этого она работала ведущим инспектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции областного центра занятости. До октября 2016 года занимала должность заместителя прокурора Сумской области.
Мотивом прихода на работу в ОГА она назвала желание поднять область на должный уровень. Сказала, что ей очень понравился новый глава своей решительностью и энергичностью, пишет Sumy.Today.
Татьяна Мироненко исчезла из списка заместителей прокуроров Сумщины на официальном сайте надзорного ведомства....
Об этом на главной странице своего официального сайта сообщила прокуратура Сумской области....