Сумской ТЮЗ представил еще один свой спектакль онлайн

Видео выложили в ютубе.
Музыкальная сказка в двух действиях.
Режиссер - заслуженный деятель искусств Украины Анатолий Мартюшов.
Композитор - заслуженный деятель искусств Украины Владимир Прихожай.
Художник - заслуженный художник Украины Эдуард Леднев.
Художник по костюмам - Ольга Леднева.
Художник по освещению - Владимир Гайсинский.
Колдун - народный артист Украины Владимир Хорунжий.
Султан - народный артист Украины Валентин Бурый.
Аладдин - Алексей Тищенко.
Принцесса Аль-Будур - Алевтина Радионова.
Мать Аладдина - Любовь Голубцова.
Визирь - Сергей Демиденко.
Эмир - Виталий Радионов.
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