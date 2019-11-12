Сроки весеннего призыва на срочную военную службу снова перенесли Кабинет Министров Украины перенес призыв граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 на май-июль.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Правительства 15 апреля.

В то же время численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными.

Так, в мае-июле 2020 года в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования будет призвано 16460 человек. В частности, ряды Вооруженных Сил пополнят 9000 человек, Нацгвардии - 5460, Госпогранслужбы - 1300 и Госспецтрансслужбы - 700 граждан Украины.

Это решение Правительства обеспечит выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу.