Сроки весеннего призыва на срочную военную службу снова перенесли

Соответствующее распоряжение принято на заседании Правительства 15 апреля.
В то же время численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными.
Так, в мае-июле 2020 года в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования будет призвано 16460 человек. В частности, ряды Вооруженных Сил пополнят 9000 человек, Нацгвардии - 5460, Госпогранслужбы - 1300 и Госспецтрансслужбы - 700 граждан Украины.
Это решение Правительства обеспечит выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу.
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