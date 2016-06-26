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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:06110

На Сумщине нашли останки советского воина

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Владимир Штейнингер.

«К 75-ой годовщине со дня окончания Второй мировой войны реализовалось моё давнишнее желание: мне довелось поучаствовать в раскопках вместе с организацией «Поисковый Отряд Возвращение» под руководством Алексея Масюченко. Были найдены останки советского танка, лобовые и кормовые броневые листы, боеприпасы, утварь первой половины ХХ столетия.

Но главное - подняты останки советского бойца, погибшего во время Второй мировой войны, которые будут перезахоронены подобающим образом.

П.С. Найденные боеприпасы времён Второй мировой были утилизированы специальными службами и больше не представляют опасность для окружающих», - написал он.

Общество Останки

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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