На Сумщине нашли останки советского воина Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Владимир Штейнингер.

«К 75-ой годовщине со дня окончания Второй мировой войны реализовалось моё давнишнее желание: мне довелось поучаствовать в раскопках вместе с организацией «Поисковый Отряд Возвращение» под руководством Алексея Масюченко. Были найдены останки советского танка, лобовые и кормовые броневые листы, боеприпасы, утварь первой половины ХХ столетия.

Но главное - подняты останки советского бойца, погибшего во время Второй мировой войны, которые будут перезахоронены подобающим образом.

П.С. Найденные боеприпасы времён Второй мировой были утилизированы специальными службами и больше не представляют опасность для окружающих», - написал он.