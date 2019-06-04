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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Во дворе сумского храма открыли детскую площадку

При содействии благотворителей во дворе Спасо-Преображенского кафедрального собора обустроены места для отдыха, а также детская игровая площадка.

24 мая состоялось открытие зоны отдыха, которую обустроили на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Сумы трудами благотворителей, сообщает Сумская епархия УПЦ (МП).

Для всех, кто желает, установлены скамейки, а также детская игровая площадка с различными сооружениями для активного отдыха детей. Митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий благословил и открыл площадку отдыха. По случаю открытия площадки детей угостили сладостями. Каждый желающий может приятно провести время на площадке и предоставить возможность детям развлечься и подвигаться, говорится в сообщении.

Открывал площадку весте с митрополитом Евлогием экс-губернатор Сумщины Юрий Чмырь, которого наградили церковной наградой - отличием Сумской епархии Украинской Православной Церкви.

Общество Детская площадка Спасо-Преображенский собор

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