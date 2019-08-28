У Сумах оголосили конкурс на кращу ескізну пропозицію пам’ятника Семену Сапуну Управління архітектури та містобудування оголошує проведення відкритого конкурсу на кращу ескізну пропозицію встановлення на вул. Горького у Сумах пам’ятника борцю за волю України Семену Сапуну та всім репресованим тоталітарними режимами у 30 – 40-х роках ХХ століття.

Темою Конкурсу є увічнення героїчної постаті діяча націоналістичного підпілля Семена Сапуна та вшанування пам’яті репресованих у 30 – 40-х роках ХХ століття тоталітарними режимами.

Конкурс проводитиметься з 3 червня 2020 року по 14 вересня 2020 року.

Учасниками можуть бути окремі особи із відповідною професійною освітою (скульптор, архітектор, дизайнер, художник) або авторські колективи, що мають у своєму складі фахівців із відповідною освітою. Автор для виконання конкурсного проєкту може сформувати авторський колектив, будучи його керівником або учасником. У складі авторського колективу можуть бути студенти навчальних закладів відповідного професійного спрямування.

Для участі в Конкурсі автор чи авторський колектив має подати заявку про наміри взяти участь у Конкурсі із зазначенням прізвища, імені, по батькові автора, членів авторського колективу, поштової та електронної адреси, контактного номера телефону.

Заявка подається особисто або на e-mail: arh@smr.gov.ua.

Заявки про наміри взяти участь від авторського колективу заповнюються кожним із його членів і подаються пакетом.

Призовий фонд становить 30 тис. грн.: перше місце – 15 тис. грн.; друге місце – 10 тис. грн.; третє місце – 5 тис. гривень.

Переможець конкурсу має переважне право на подальше розроблення проєктно-кошторисної документації.