У Сумах оголосили конкурс на кращу ескізну пропозицію пам’ятника Семену Сапуну

Темою Конкурсу є увічнення героїчної постаті діяча націоналістичного підпілля Семена Сапуна та вшанування пам’яті репресованих у 30 – 40-х роках ХХ століття тоталітарними режимами.
Конкурс проводитиметься з 3 червня 2020 року по 14 вересня 2020 року.
Учасниками можуть бути окремі особи із відповідною професійною освітою (скульптор, архітектор, дизайнер, художник) або авторські колективи, що мають у своєму складі фахівців із відповідною освітою. Автор для виконання конкурсного проєкту може сформувати авторський колектив, будучи його керівником або учасником. У складі авторського колективу можуть бути студенти навчальних закладів відповідного професійного спрямування.
Для участі в Конкурсі автор чи авторський колектив має подати заявку про наміри взяти участь у Конкурсі із зазначенням прізвища, імені, по батькові автора, членів авторського колективу, поштової та електронної адреси, контактного номера телефону.
Заявка подається особисто або на e-mail: arh@smr.gov.ua.
Заявки про наміри взяти участь від авторського колективу заповнюються кожним із його членів і подаються пакетом.
Призовий фонд становить 30 тис. грн.: перше місце – 15 тис. грн.; друге місце – 10 тис. грн.; третє місце – 5 тис. гривень.
Переможець конкурсу має переважне право на подальше розроблення проєктно-кошторисної документації.
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