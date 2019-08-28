Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:121

У Сумах оголосили конкурс на кращу ескізну пропозицію пам’ятника Семену Сапуну

Управління архітектури та містобудування оголошує проведення відкритого конкурсу на кращу ескізну пропозицію встановлення на вул. Горького у Сумах пам’ятника борцю за волю України Семену Сапуну та всім репресованим тоталітарними режимами у 30 – 40-х роках ХХ століття.

Темою Конкурсу є увічнення героїчної постаті діяча націоналістичного підпілля Семена Сапуна та вшанування пам’яті репресованих у 30 – 40-х роках ХХ століття тоталітарними режимами.

Конкурс проводитиметься з 3 червня 2020 року по 14 вересня 2020 року.

Учасниками можуть бути окремі особи із відповідною професійною освітою (скульптор, архітектор, дизайнер, художник) або авторські колективи, що мають у своєму складі фахівців із відповідною освітою. Автор для виконання конкурсного проєкту може сформувати авторський колектив, будучи його керівником або учасником. У складі авторського колективу можуть бути студенти навчальних закладів відповідного професійного спрямування.

Для участі в Конкурсі автор чи авторський колектив має подати заявку про наміри взяти участь у Конкурсі із зазначенням прізвища, імені, по батькові автора, членів авторського колективу, поштової та електронної адреси, контактного номера телефону.

Заявка подається особисто або на e-mail: arh@smr.gov.ua.

Заявки про наміри взяти участь від авторського колективу заповнюються кожним із його членів і подаються пакетом.

Призовий фонд становить 30 тис. грн.: перше місце – 15 тис. грн.; друге місце – 10 тис. грн.; третє місце – 5 тис. гривень.

Переможець конкурсу має переважне право на подальше розроблення проєктно-кошторисної документації.

 
Общество Памятник Сапуну
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах объявят конкурс на памятник Сапуну
26.05.2020 14:56

В Сумах объявят конкурс на памятник Сапуну

Сегодня, 26 мая, исполком Сумского горсовета принял решение «О проведении открытого конкурса на лучшее эскизное предложение установки на ул. Горького...

В Сумах установят два памятника, третий на подходе
28.08.2019 12:58

В Сумах установят два памятника, третий на подходе

Сегодня, 28 августа, на заседании исполкома Сумского горсовета приняли решения об установке памятников Семену Сапуну и Ярославу Мудрому....

Новости

В Сумах новый случай коронавируса
Сегодня 08:29
ПриватБанк допомагає малому бізнесу Сумщини піднятися після карантину, зрізавши кредитні ставки
29.05.2020 15:44
У Сумах оголосили конкурс на кращу ескізну пропозицію пам’ятника Семену Сапуну
Сегодня 17:12
Сумские мусорщики поделили город
Сегодня 17:09
В Шостке дали 7 лет за разбойное нападение на подростков
Сегодня 16:22
ТОП-3 зарплат чиновников сумской мэрии
Сегодня 16:15
За службу в нетрезвом состоянии глуховский военный заплатит штраф
Сегодня 16:08
У сумчан снова будет вода с хлоркой
Сегодня 15:59
В Шостке кровавое ДТП
Сегодня 15:35
На Сумщине полицейские спустя полтора года нашли похитителей бочеки с опасными ядохимикатами
Сегодня 15:18
В Бурыни полиция обнаружила плантацию конопли
Сегодня 14:59
Сумские теннисисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 14:33
view counter

Статьи

Як та кого у Сумах рятує від коронакризи соціально орієнтований бізнес
Сегодня 13:02
Сумской футзалист признан лучшим в Украине
Вчера 18:23
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.