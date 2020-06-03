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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21245

В Сумах умер судья

Сумской апелляционный суд сообщил о смерти судьи Александра Харченко.

Коллектив Сумского апелляционного суда выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям по поводу смерти Александра Харченко, искренней и отзывчивого человека, который более 30 лет добросовестно и преданно проработала в системе правосудия.

Александр Николаевич окончил Харьковский юридический институт в 1975 году. Еще до получения диплома молодой студент начал работать в Заречном районном народном суде стажером, а затем - перевелся в Роменский суд на аналогичную должность. Через год благодаря его избрали народным судьей Роменского городского народного суда, а через два - доверили ему возглавлять учреждение.

В «апелляцию» Александр Харченко пришел в 1986 году, где 9 лет работал членом Сумского областного суда, а уже в 1995 году ступеньки его карьерного жизни привели на должность судьи Верховного Суда Украины. В 2005 году Александр Николаевич вышел на пенсию.

Светлая память о судье Александра Харченко будет жить в его поступках, воспоминаниях родных, коллег, друзей. Искренне сочувствуем близких для него людей, всем сердцем разделяем боль тяжелой, невосполнимой утраты, поддерживаем в час скорби, говорится в сообщении.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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