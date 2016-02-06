Экс-регионал возглавил «Сумыоблагролес»

Этот вопрос не набрал необходимого количества голосов на предыдущем заседании, но депутаты успели вернуться к нему, но не рассматривали повторно, так как часть депутатов покинула сессию.
На этот раз голосов хватило: за – 36 (нужно минимум 33), против – 3, воздержались – 4.
Согласно решению, договор с Александром Будником, который является депутатов облсовета от фракции «Відродження», заключается на 5 лет. В предыдущей каденции он был депутатом от Партии регионов. А с 2014 года был первым заместителем гендиректора «Сумыоблагролеса».
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