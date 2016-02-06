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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31455

Экс-регионал возглавил «Сумыоблагролес»

Сегодня, 6 августа, на сессии Сумского облсовета депутаты проголосовали за назначение директором КП «Сумыоблагролес» Александра Будника.

Этот вопрос не набрал необходимого количества голосов на предыдущем заседании, но депутаты успели вернуться к нему, но не рассматривали повторно, так как часть депутатов покинула сессию.

На этот раз голосов хватило: за – 36 (нужно минимум 33), против – 3, воздержались – 4.

Согласно решению, договор с Александром Будником, который является депутатов облсовета от фракции «Відродження», заключается на 5 лет. В предыдущей каденции он был депутатом от Партии регионов. А с 2014 года был первым заместителем гендиректора «Сумыоблагролеса».

Политика Александр Будник Сумыоблагролес
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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