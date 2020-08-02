Сумские дорожники взялись за понижение переходов на Харьковской Ремонт дорожного покрытия на Харьковской завершился, но доработки продолжаются.

Например, понижение пешеходных переходов, которые приподняли вместе с переставленными бордюрами. Так, на пешеходном переходе перед перекрестком с пр. Лушпы – ул. Прокофьева с одной стороны Харьковской переход на уровне дороги, с другой стороны – не меньше 7 см, что противоречит ДБН.

Еще в среду, 19 августа, на сессию Сумского горсовета приезжал сумчанин с инвалидностью Олег Габ и просил, чтобы переходы сровняли с дорогой. Похоже, к нему прислушались, так как сегодня дорожники при помощи отбойного молотка занялись таки понижением.

Когда ждать перекладывания плитки на остановках, которая после переставления бордюров оказалась значительно ниже, остается только догадываться. Хотя директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера обещал управиться до конца августа.