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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49269

На Сумщине ищут, кто вывезет опасные пестициды

Липоводолинский поселковый совет начал тендерную процедуру публичных закупок через систему «Prozorro» для определения исполнителя работ на вывозу и утилизации химических средств защиты растений.

В целом из Липоводолинского района необходимо вывезти 37,2 тонн непригодных и запрещенных к использованию химических средств защиты растений.

По информации Липоводолинской райгосадминистрации, на территории района находится 37200 кг отходов и опасных к использованию химических средств защиты растений, из них в Саивском сельском совете 9698 кг, в Сынивском сельском совете 10963 кг и в Московском старостинском округе Липоводолинского поселкового совета 16539 кг.

Планом природоохранных мероприятий областного фонда охраны окружающей природоохранного среды на 2020 год предусмотрено софинансирование работ по экологическому безопасному сбору, перевозке, хранению, утилизации, удалению, обезвреживанию и захоронению отходов и опасных к использованию химических мер защиты растений, в соотношении 80% - из областного фонда охраны окружающей природной среды и 20% - средства поселкового и сельских советов района.

Всего на Липоводолинский район нужно для вывоза и утилизации 3 млн 30 тыс. грн, в том числе из бюджетов сельских и поселкового советов 606 тыс. грн.

Общество Пестициды

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