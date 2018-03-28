«Вікіпедія для школи»: жителів Сумщини запрошують взяти участь у конкурсі статей

Конкурс проходитиме з 11 предметів: «Англійська мова», «Всесвітня історія», «Географія», «Зарубіжна література», «Інформатика», «Історія України», «Математика», «Мистецтво», «Українська література», «Українська мова», «Фізика». Триватиме конкурс з 20 жовтня до 20 грудня. Детальні умови конкурсу на сайті shkola.wikimedia.org.ua.
Для тих, хто хоче взяти участь в конкурсі, організатори планують провести серію навчальних вебінарів із основ редагування Вікіпедії. Переможці отримають сувеніри та цінні призи.
Конкурс статей «Вікіпедія для школи» проводить ГО «Вікімедія Україна».
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