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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56184

«Вікіпедія для школи»: жителів Сумщини запрошують взяти участь у конкурсі статей

Наповнювати онлайн-бібліотеку «Вікіпедія» якісними статтями на теми шкільної програми. Такою є мета конкурсу статей «Вікіпедія для школи», взяти участь у якому запрошують вчителів та викладачів.

Конкурс проходитиме з 11 предметів: «Англійська мова», «Всесвітня історія», «Географія», «Зарубіжна література», «Інформатика», «Історія України», «Математика», «Мистецтво», «Українська література», «Українська мова», «Фізика». Триватиме конкурс з 20 жовтня до 20 грудня. Детальні умови конкурсу на сайті shkola.wikimedia.org.ua.

Для тих, хто хоче взяти участь в конкурсі, організатори планують провести серію навчальних вебінарів із основ редагування Вікіпедії. Переможці отримають сувеніри та цінні призи.

Конкурс статей «Вікіпедія для школи» проводить ГО «Вікімедія Україна».

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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