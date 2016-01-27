Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:51560

По авто сумской депутатки стреляли?

Об обстреле автомобиля написала в своем Фейсбуке депутат Сумского горсовета Юлия Левченко.

«У мене сьогодні ранок почався не з кави...

Не знаю за які заслуги мені таке прилетіло, але це вже третя неприємність за місяць, що трапляється з моїм авто. Щоправда до цього випадку я звертала все на свою не досвідчену їзду. Спочатку я помітила, що в мене вирваний правий передній катафот, сіточка і права частина бампера. Тоді мене хлопці переконали, що то я десь зачепилася і не помітила, окей. Потім у мене було спущене колесо, я подумала що десь пробила, та коли заїхала на сто, там сказали, що воно ціле, просто спущене. Але пробите скло з пневмата, це якось занадто... Досвідчені водії, підкажіть, що роблять в таких ситуаціях?», - написала она.

Право Юлия Левченко

По тематике

Сумскую городскую галерею затапливает снизу, а кирпичи падают сверху
06.08.2019 10:06

Сумскую городскую галерею затапливает снизу, а кирпичи падают сверху

Депутат Сумского горсовета Юлия Левченко сегодня, 6 августа, на сессии Сумского городского совета зачитала два депутатских запроса относительно здания по...

В Сумах хотят снести памятник генералу-депутату, голосовавшему за аннексию Крыма
30.03.2017 14:48

В Сумах хотят снести памятник генералу-депутату, голосовавшему за аннексию Крыма

Депутат Сумского горсовета Юлия Левченко подала депутатский запрос о демонтаже памятника генералу Громову, стоящий в сквере афганцев на ул. Герасима...

В Сумах начали обновлять рекордную вышиванку
17.05.2016 09:39

В Сумах начали обновлять рекордную вышиванку

16 мая сумские националисты начали реставрировать рисованную на тротуарной плитки ул. Соборной вышиванку, занесенную в Книгу рекордов Украины....

27.01.2016 10:25

Сумскому прокурору напомнили о разгоне майдана два года назад

Сегодня, 27 января, на сессии Сумского горсовета депутат Юлия Левченко от ВО «Свобода» огласил свой депутатский запрос прокурору Сумской области...

view counter

Статьи

Новий загальнодержавний карантин: що заборонять у будні та вихідні, повний список обмежень
Сегодня 19:38
Полный список требований МФО, позволяющих взять займ без звонков
Сегодня 16:01
День борьбы с диабетом: знание- сила ®
Сегодня 10:01
Андрій Букін: "Сумщину як сировинний придаток здали сусіднім харківським елітам"
Сегодня 09:57
Нагрели... Тарифы на тепло не понизились
Вчера 15:41
Новий склад Сумської облради сформують представники 6 партій
Вчера 09:07
Депутати новообраної Сумської міської ради: хто вони?
Вчера 09:05
Витривалість, стресостійкість, гнучкість: топ-10 навичок, які будуть потрібні для роботи через п’ять років
10.11.2020 17:05
Результаты выборов в 5 райсоветах Сумщины: какие партии прошли?
10.11.2020 15:21
Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Куди скаржитись замість книги скарг?
06.11.2020 12:15
Українцям дозволили змінювати по батькові
05.11.2020 13:00
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.