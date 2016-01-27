По авто сумской депутатки стреляли? Об обстреле автомобиля написала в своем Фейсбуке депутат Сумского горсовета Юлия Левченко.

«У мене сьогодні ранок почався не з кави...

Не знаю за які заслуги мені таке прилетіло, але це вже третя неприємність за місяць, що трапляється з моїм авто. Щоправда до цього випадку я звертала все на свою не досвідчену їзду. Спочатку я помітила, що в мене вирваний правий передній катафот, сіточка і права частина бампера. Тоді мене хлопці переконали, що то я десь зачепилася і не помітила, окей. Потім у мене було спущене колесо, я подумала що десь пробила, та коли заїхала на сто, там сказали, що воно ціле, просто спущене. Але пробите скло з пневмата, це якось занадто... Досвідчені водії, підкажіть, що роблять в таких ситуаціях?», - написала она.