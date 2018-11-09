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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумський податківець очолив Державну фіскальну службу

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби.

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

«Призначити Мельника Вадима Івановича Головою Державної фіскальної служби України з 22 грудня 2020 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19», – йдеться в документі.

З 26 листопада тимчасово виконував обов'язки голови ДФС начальник управління протидії економічним правопорушенням Головного управління ДФС у Житомирській області Дмитро Сосинович, пише Суспільне.

Хто такий Вадим Мельник

Вадим Мельник працював у податковій міліції з 2000 року: спочатку у Київській області, потім на Сумщині. У 2005 році він став начальником слідчого відділу податкової міліції ДПА в Сумській області, а у 2006 – заступником начальника управління податкової міліції. У 2008 очолив слідчий відділ податкової міліції Києва.

До 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів. Потім він працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФС, а пізніше й очолив управління.

З 2016 по 2018 обіймав посаду доцента кафедри фінансових розслідувань Університету державної фіскальної служби України.

З 2018 року викладав на кафедрі адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету, кандидат юридичних наук.

У декларації за 2019 рік чоловік вказав: квартиру у Києві та Ірпені, земельну ділянку у Великій Чернеччині та паркомісце в Ірпені. Його дружина володіє двома квартирами в Ірпені та однією в Туреччині, двома паркомісцями у Києві та Ірпені, земельну ділянку в Ірпені, а також комору, офіс та нежитлове приміщення.

Також Мельник вказав, що володіє німецькою мисливською рушницею "Блайзер" та автомобілем Land-Rover Range-Rover.

За 2019 рік чоловік заробив 48 тис. грн від викладацької діяльності у СумДУ, 978 тис. грн від підприємницької діяльності та 138 тис. грн пенсії. Його дружина заробила 1,3 млн грн від відчуження нерухомого майна, 997 тис. грн жінка отримала від підприємницької діяльності. Чоловік у готівці зберігає 940 тис. грн, його дружина – 1,6 млн грн.

Общество Вадим Мельник ГФС

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