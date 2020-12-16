На Сумщині поліцейські оперативно встановили місцеперебування двох малолітніх дітей Учора увечері до поліції майже одночасно надійшло два повідомлення про зникнення дітей – 10-річної дівчинки з Краснопільщини та 8-річного хлопчика з Сумського району.

Працівникам ювенальної превенції та територіальних підрозділів поліції знадобилась буквально година, аби з‘ясувати, де знаходиться розшукувана малеча.

У першому випадку до правоохоронців звернулась мама школярки. Жінка розповіла: дитина після уроків вийшла з навчального закладу, але додому так і не прийшла. Працівники поліції одразу розпочали пошуки дівчинки. Опитували її друзів, сусідів і знайомих родини, прикмети малої були передані патрульним та дільничним. Досить швидко з‘ясувалось, що школярка перебувала вдома у своєї подружки: дівчатка вирішили разом погратися, при цьому малечі й на думку не спало попередити про це рішення своїх батьків.

У другому випадку поліцейські отримали повідомлення про зникнення за схожих обставин 8-річного хлопчика. Вже за півгодини правоохоронці з‘ясували, що учень після занять у музичній школі перебуває на плановому тренуванні у спортивній секції. З ним нічого лихого не сталося, а причиною «переполоху» стало просте непорозуміння.

Поліцейські говорять: аби уникнути подібних випадків, батькам варто потурбуватися про те, щоб постійно, у будь-який момент знати, де знаходяться їхні діти. Для цього можна придбати відповідні гаджети або встановити на мобільний телефон дитини відповідний додаток чи просто скористатися функцією «батьківський контроль», яку має будь-який сотовий. В останньому випадку через відповідне програмне забезпечення встановлюється зв‘язок між смартфонами дитини та одного з батьків. Відтак, мама чи тато може на своєму телефоні бачити місцеперебування малюка. Щоправда, для цього обидва засоби зв‘язку повинні мати доступ до Інтернету, а сотовий дитини знаходитися саме у неї, а не деінде.

Окрім того, батькам слід поговорити з дітьми - попередити про необхідність повідомляти про своє місцеперебування, розповісти про наслідки безвідповідальної поведінки та можливі небезпеки.

Будьте передбачливі, і нехай ваші діти ростуть мудрими, щасливими та здоровими людьми.

Відділ комунікації поліції Сумської області