Почему в Сумской школе №22 дети боятся украинского языка? Родители школьников рассказали, что учителя украинского занижают оценки и оскорбляют учеников.

Управление образования и науки Сумского горсовета создало комиссию и взяло этот вопрос на особый контроль. Причиной стало обращение Ирины Буниной - мамы выпускницы школы №22 Катерины Разгоновой, требующей уволить учителя украинского языка и литературы Ларису Добрыдень, которая систематически занижала оценки ее дочери и в выпускном 11-ом классе выставила годовую 5 баллов - как по языку, так и по литературе. В то время как внешнее независимое оценивание (ВНО) девочка прошла на «отлично».

Ирина Бунина подчеркивает: несмотря на занижение оценки по украинскому, высокий конкурсный балл ее дочери (203,5) позволит ей поступить практически в любой вуз, но есть выпускники, которым неадекватная оценка может решить судьбу. Поскольку занижение оценок и оскорбления имели распространенный характер, И.Бунина решила поднять этот вопрос на уровне городского управления образования и сделать разбирательство публичным, пригласив журналистов на заседание комиссии. Но члены комиссии и директор школы в штыки приняли появление журналистов, попросив их выйти за дверь, правда, с обещанием позвать в скором времени. Время шло, но никто не звал. Со второго раза представителям СМИ все-таки удалось убедить членов комиссии работать публично. Хотя некоторые из них продолжали возмущаться, противясь видео- и аудиозаписи.

Большая разница

Стоит отметить: остальные оценки в аттестате выпускницы Катерины Разгоновой выше среднего балла. Более того, она имеет множество дипломов, грамот и благодарностей за добросовестное отношение к учебе, т.к. является неоднократной победительницей III (областного) и участницей IV (финального) этапов олимпиады по химии. Она участник абитуриентской олимпиады Национального университета им.Т.Шевченко с абсолютным результатом. Можно сказать, Катя была гордостью школы №22, т.к. до этого ученики этого учебного заведению не демонстрировали подобных результатов. Достижение Кати и ее педагога по химии Светланы Мильченко послужили поводом к выделению бюджетных средств на ремонт кабинета химии. Возможно, дочь Ирины Буниной сильна в химии, но нет способностей к языкам? Так нет же, высокий результат внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку и литературе - 184 балла из 200 возможных - красноречиво говорит о том, что украинский она знает не хуже остальных предметов. Да и в девятом классе при другом учителе итоговые оценки были намного выше: украинский язык – девять, украинская литература – восемь.

- Как хорошо, что есть ВНО, и его результат по украинскому языку идет в аттестат. Вот и сравните: учитель поставила «5», а независимое оценивание – «11». Как такое может быть? У нас украиноязычная школа. Все предметы преподаются на украинском. Какие могут быть у ребенка оценки по другим предметам, если она знает украинский на 4 или 5? - возмущается Ирина Бунина.

В том, что ее дочь прошла тестирование по украинскому языку на «отлично», мама не видит заслуги учителя, поскольку Катя к ВНО готовилась самостоятельно, штудируя дома школьную программу и Интернет.

- Мы не занимались ни с какими репетиторами, мы никому не платили деньги. Ребенок сидел и занимался. Катя, не имея возможности по состоянию здоровья или из-за участия в олимпиадах находиться в стенах школы, занималась дома. И результат мы видим, - говорит мама, реагируя на замечание членов комиссии о том, что девочка в последнем семестре из 35 уроков пропустила 26.

- Когда я подошла к Ларисе Владимировне с просьбой позаниматься, она сказала, что ей некогда. И когда стихи сдавала, ей тоже все время было некогда. И все – я к ней больше не подходила. Занималась исключительно дома, рассчитывая на свои силы, - объясняет Катя, почему она не смогла наладить отношения с учителем.

- Мой ребенок отсутствовал не только на уроках украинского. По всем другим предметам у нее достойные оценки. У нас в школе в большинстве своем хорошие учителя. Если дочь подходит к преподавателю и говорит: «Можно я Вам сдам тему, на которой я отсутствовала?» - все ей шли навстречу. Почему Лариса Владимировна считает себя особенной? – недоумевает Ирина Бунина.

- Это человеческие отношения. Никто не может заставить Ларису Владимировну в правовом поле принимать пересдачу во внеурочное время, - говорит специалист управления образования и науки Светлана Пантюшенко (учитель математики с 32-летним стажем). – Честно говоря, я вижу впервые, чтобы кому-то в 11-ом классе поставили единицу. Речь идет о другом ученике. Мы видим некоторые нарушения учителя. Я занимаюсь анализом результатов государственной итоговой аттестации. Не буду скрывать: наибольший процент расхождений между аттестационной оценкой и годовой у Ларисы Владимировны. У нас есть отчеты, и мы этот анализ проводим. Необъективность я вижу. Конечно, в приказе управления это будет отражено. Конечно, мы это берем на контроль. При государственной аттестации учебного заведения расхождение не должно превышать 5-7%. Если расхождение в пределах 5-7%, как в сторону увеличения, так и уменьшения – это норма объективного оценивания. Я могу согласиться на 20%, с учетом некоторых вопросов ВНО, психологического состояния ребенка и пр. Но 47%– это чересчур. По поводу такого расхождения мы будем говорить, как с администрацией учебного заведения, так и с учителем. Методический центр управления образования будет принимать меры.

«Дауны, дебилы, бомжи, идиоты, козлы горные…»

- В чем Вы усматривали унижение достоинства? - спросила Катю член комиссии, заведующая отделом практической психологии и социальной работы методического центра управления образования и науки Сумского горсовета Марина Свириденко.

- К примеру, когда я отвечала на уроке украинской литературы, меня резко прерывают, говорят, что я тупая, непонятно, что говорю: мол, «ты что, не понимаешь, о чем я тебя спрашиваю?». Дальше учитель вызывает другую ученицу, она говорит то же самое. Ей говорят, что она молодец и ставят хорошую оценку, - рассказывает Катя. – У нас был конфликт и до 10-го класса. Были не очень хорошие отношения. Учителя менялись несколько лет подряд, и в средних классах Лариса Владимировна у нас преподавала. Тогда тоже были унижения. Пудель из трех мушкетеров – кажется, так она меня называла в то время.

- Кому Вы это говорили? – спрашивает психолог.

- Я говорила маме. Одноклассники и так в курсе – они это все слышали на каждом уроке. Есть ли смысл кому-либо говорить? – считает Катя. - Дауны, дебилы, бомжи, идиоты, козлы горные… В «Б» классе сделали даже аудиозапись, как она мальчика оскорбляет. Все слушали, все об этом знают.

- Мой ребенок учится в 7-ом классе в этой школе. Дочь боится, что этот учитель будет у нее в 10-ом классе, - подключается к диалогу председатель Сумской общественной организации «Евромайдан» Наталия Сердюк. – У нас другой учитель украинского языка. Когда я послушала, что она говорит детям, я попросила дочь записать на телефон. К сожалению, запись не сохранилась, заставили стереть. Моя дочь, проучившись некоторое время за рубежом, вернулась сюда и сказала: «Мама, я всю жизнь думала, что дебил, дурак и тормоз – это норма, это шутка такая». Вы представляете, в каких условиях учатся наши дети! У нас в семье слово «дура» не употребляется. И мой ребенок думал, когда учитель, уважаемый человек, это говорит – значит, это норма. Потом она пришла и плакала. Я тоже не поверила, что учитель может такое говорить, попросила: «Запиши». Она записала. Теперь ребенок жалуется: «Мамочка, я боюсь ходить в школу». На каждом уроке начинается какой-то террор. Так же невозможно! Родители сначала возмущались, но узнав, что нашего учителя могут заменить на Добрыдень, решили не усугублять ситуацию.

У Н.Сердюк свои соображения, почему мама Катерины Разгоновой пожаловалась только после того, как ее дочь окончила школу:

- Когда мой ребенок записал учителя украинского языка, началось давление. Ее начали обижать. Если бы Ирина Бунина подняла этот вопрос раньше, возможно, были бы другие последствия – ребенок мог бы вообще не закончить школу.

Выговор или увольнение?

Как видим, в ходе разбирательства по жалобе всплыли нарушения в оценивании и оскорбления не только Катерины Разгоновой, а и других учеников. В итоге в управлении пришли к выводу: наказать выговором учителя украинского языка за нарушение при оценивании, а также классного руководителя за то, что ребенок долгое время отсутствовал в школе и с ним не было налажено общение.

- Я вижу нарушение педагогического такта со стороны учителя и благодарна маме за то, что она подняла этот вопрос. Мое внимание теперь будет приковано к этому учебному заведению, - отметила психолог, считая, что учителю все-таки надо дать шанс на исправление ошибок.

После такого вердикта учитель принесла извинения, посетовав, что у нее был тяжелый год – аттестация, много работы, поэтому, возможно, она и не смогла уделить внимание Катерине Разгоновой. При этом об оскорбительных словах в адрес учеников Л.Добрыдень предпочла не упоминать.

- Почему я, как учитель, недооценила Катерину? Я руководствуюсь методическими рекомендациями и критериями оценивания, - объяснила она, углубляясь в профессиональные детали оценивания тестов ВНО. При этом учитель отметила, что основной акцент при подготовке учеников к ВНО делала на написании сочинений (собственного высказывания), за которое можно получить сразу 20 баллов. При этом Л.Добрыдень упомянула, что один из учеников после ВНО благодарил ее за это.

– Я очень рада, что дети хорошо сдали ВНО, - говорит Л.Добрыдень. – Если брать годовую оценку, оценивание немного отличается. Смотрим журнал. Вот у Кати было в первом семестре шесть баллов. Пришла бы пересдала и получила бы скорректированную оценку. Во втором семестре там, где контрольное изложение текста, стоят «энки». Куда я что поставлю? Я же не сама придумываю критерии оценивания. За год я ни одного Катиного сочинения не прочитала. Поэтому и возникла проблема.

- Почему я не пересдала? Потому что я к Вам подходила и Вы сказали, что мне не надо ничего сдавать, - отвечает Катерина Разгонова. - А когда раньше я ходила за Вами по пятам: «Лариса Владимировна, можно стихи я Вам сдам». Вы говорили: «У меня нет времени». Я за Вами реально много бегала. А Вы: то на следующей перемене, то после уроков, то завтра, то послезавтра, то совещание, то еще что-нибудь… Вы никогда не находили для меня времени. А когда подошло время оценки, Вы сказали, что это моя проблема.

- Сейчас очень тяжело установить истину. Был бы 10-ый класс, мы бы на родительском собрании провели анкетирование, - говорит Светлана Пантюшенко. – Думаю, у всех членов комиссии единое мнение: учитель должен работать на благо ребенка. Я буду требовать от директора школы не давать в следующем учебном году Ларисе Владимировне 11-ый класс. С классным руководителем тоже будут отработаны некоторые моменты. С Ларисой Владимировной поработает наш методист. Возьмем этот вопрос под контроль. Лариса Владимировна в этом году аттестовалась. Если бы родители обратились раньше, некоторые вопросы уже решились бы.

Однако Ирина Бунина намерена добиваться увольнения Л.Добрыдень, теперь уже в Мнистерстве образования и науки.

- Дело не только в моем ребенке. Если такое произошло в двух 11-ых классах – это не исключение, а закономерность, - подчеркивает Ирина Бунина. - Я хочу в эту школу привести младшего ребенка, т.к. здесь есть хорошие учителя. Я хочу, чтобы он и другие дети имели право на достойное образование, чтобы их не унижали, чтобы их уважали как личность, независимо от внешнего вида (кто в татуировках, кто с какой стрижкой и пр.), независимо от статуса родителей. Я не хочу, чтобы унижали детей.