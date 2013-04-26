Экономика

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 16:26153

Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем

Как недавняя смена руководства на СНПО может повлиять на работу принадлежащей предприятию Котельной Северного промузла? Есть ли у города план «Б» и как он реализовывается?..

О подготовке к следующему отопительному сезону рассказали сумские чиновники и тепловики на брифинге 28 мая.

Все как год назад: схема в разработке, долги в наличии?

По словам заместителя городского головы Александра Журбы, сейчас в Сумах продолжается разработка схемы теплоснабжения города. Уже выполнен проект, проведены сметная и техническая экспертизы. Все расчеты и информация в полном объеме представлены исполнителям - экспертам СумГУ, которые работают над схемой теплоснабжения города.

Вспоминая, как город вошел в отопительный период прошлого года, когда Котельная Северного промузла СНПО не начала работу вовремя из-за задолженности за потребленный газ и отсутствия номинации на газ от НАК «Нафтогаз Украины», чиновник сообщил, что на сегодняшний день предприятие имеет общий долг в размере 183 млн грн, и, для того чтобы беспроблемно начать отопительный сезон в этом году, уровень оплаты долга должен составлять не ниже 90%.

Кое-что изменилось в лучшую сторону

Как сообщил главный инженер ОАО «СНПО» Алексей Жук, предприятие начало расплачиваться с долгами, возвращать дебиторскую задолженность, обращаясь в суд. Также оно плодотворно сотрудничает с органами городской и областной власти относительно утверждения новых экономически обоснованных тарифов и с потенциальными инвесторами по финансовым вливаниям на предприятие.

- Проблемы с началом отопительного сезона прошлого года возникли из-за задолженности ОАО «СНПО» перед коммерческим поставщиком газа. Сейчас у нас нет долгов перед коммерческим поставщиком газа, который может заблокировать выделение лимитов в системе НАК «Нафтогаз Украины». Безусловно, у нас остается задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины», но законодательно существует процедура, согласно которой при наличии долгов могут быть выделены лимиты. В частности, необходимо иметь уровень расчетов не меньше 90%, - рассказал Алексей Жук.

При этом руководитель Дирекции «Котельной Северного промузла» Николай Жовтобрюх отметил, что у них разработан ряд мероприятий, продолжаются подготовительные технические работы, чтобы начать отопительный период вовремя. Проводятся гидравлические испытания, после завершения которых планируется возобновить подачу горячей воды в зоне обслуживания КСПУ.

Расчеты по тарифам на доработке

Как отметил Александр Журба, существует еще один проблемный вопрос - неутвержденные тарифы для Котельной Северного промузла, которые теперь утверждают на местном уровне.

- Сейчас по действующему законодательству в сфере жилищно-коммунальных услуг говорит нам, что должен быть утвержден новый тариф. В соответствии с разъяснениями Минрегиона, теперь эта услуга считается коммунальной услугой поставки тепловой энергии или снабжения горячей водой. Поэтому на сегодняшний день Котельная должна представить все расчеты в департамент инфраструктуры города, дальше их обработают, а затем подадут на рассмотрение исполнительного комитета, - отметил Александр Журба.

По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса облгосадминистрации Сергея Лугового, действительно есть две составляющие по утверждению соответствующего тарифа, свое предложение облгосадминистрация подавала и руководству КСПУ.

- При утверждении тарифов надо согласовать необходимые удельные затраты. Сейчас мы рассматриваем представленные СНПО расчеты и возвращаем на доработку. Когда будет представлен окончательный пакет документов, будем рассматривать удельные расходы. Только после этого речь может идти об установлении тарифа, - сказал Сергей Луговой.

В планах - реверс про запас

Александр Журба рассказал о мероприятиях по реконструкции тепловой сети, чтобы при необходимости иметь возможность осуществлять реверсную подачу теплоносителя между теплоснабжающими организациями. Он подчеркнул, что вопрос проработан, разработана необходимая документация, рассчитаны все гидравлические показатели, в планах сделать реконструкцию участка, чтобы в дальнейшем можно было подавать тепло в реверсном порядке.

По словам директора ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрия Васюнина, когда в прошлом году возникли сложности с началом отопительного сезона на территории обслуживания КППВ, было принято решение исполкома, направленное на разработку мер, дающих возможность обеспечить услугой централизованного отопления потребителей города. С этой целью ООО «Сумытеплоэнерго» разработало инвестиционную программу, соответствующий проект, который прошел экспертизу. В данной программе речь идет о строительстве третьего выхода сумской ТЭЦ, который даст возможность подать теплоноситель в отопительный период от ТЭЦ к потребителям Котельной северного промузла. Сумма инвестиций - 34 млн грн, из которых 5 млн грн - амортизационные отчисления, 29 млн грн - прибыль в тарифе.

Дмитрий Васюнин отметил, что сейчас мощности сумской ТЭЦ достаточно, чтобы обеспечить теплом и горячей водой как существующих потребителей, так и тех, кто теоретически может быть присоединен к данному источнику. У предприятия отсутствует задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины», даже есть определенная переплата. Подготовка к следующему отопительному сезону проходит в штатном режиме. Продолжаются текущие и капитальные ремонты оборудования.

Экономика Котельная Северного промузла Сумская ТЭЦ Теплоснабжение
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