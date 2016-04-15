Украинская тенденция в Сумах: «титушки» вписались за застройщика У застройщика «Эспланады» появился защитник - ОО «Східний корпус»

ОО «Східний корпус», позиционирующий себя как защитник интересов сумчан, вдруг выступил против горожан в противостоянии с ПАО «Сумстрой» по поводу застройки нового микрорайона «Эспланада».

На заседании градостроительного совета 5 июля жильцы уже построенных в том районе домов выступили против слишком плотной, по их мнению, застройки, требуя спланировать «Эспланаду» так, чтобы оставалось место для строительства как минимум одного детского сада и школы, а подъезд к новым домам, чтобы не пролегал через их дворы.

Когда люди попросили не утверждать ни один из двух предложенных детальных планов территории (ДТП) без доработки, представители «Корпуса» в «пацанской» манере начали рассказывать, что те не правы, и план надо утверждать.

Но в итоге градсовет не поддержал предложения ПАО «Сумстрой», как несоответствующие государственным строительным нормам Украины.

Сумские архитекторы были, по меньшей мере, удивлены появлению ОО «Східний корпус» на заседании градсовета, где архитекторы обычно ведут профессиональную дискуссию. «ГО "Атошо" не приймало участi у акцii проти сексменшин, проте було присутнє на мiстобудiвнiй радi. Совпадэнiє? Не думаю», - ниписал в фейсбук архитектор Олег Кривцов.

Не ожидали встречи с «новыми активистами» и протестующие, явившиеся на градсовет заявить свою позицию по поводу готовящейся застройки их микрорайона.

- Все были удивлены. Откуда такой интерес – непонятно. Почему-то они поддержали архитекторов, которые презентовали один из проектов. Пытались провоцировать председателя ОСББ на конфликт, - рассказал «Данкору» житель 9-го микрорайона Роман Базиль.

По его словам, представленные проекты неприемлемы, т.к. в погоне за квадратными метрами жилой и коммерческой площади, застройщик не предусмотрел социальной инфраструктуры.

- Они хотят строить новые дома без школ и детсадов. После застройки, по подсчетам архитекторов, в микрорайоне будет проживать около 6 тыс. человек. Года два назад были предварительные проекты, где предусматривалась школа. Теперь ее нет, - говорит Р.Базиль. – Кроме того, оба проекта не предусматривают внутреннюю логистику. Внутри дворов запланированы новые дома, но нет зеленых зон и недостаточно мест для парковки автомобилей. На 600 человек предполагается 50 машин – это старые нормы. Предлагаемая подземная парковка не рассчитана на реальное количество автомобилей. В итоге они будут стоять на газонах и детских площадках. Надо продумывать схему проездов. Почему пришли на градсовет жильцы дома №7 по пр. М.Лушпы (это тот дом, что уже перекрывал дорогу)? Все машины пойдут через их арку. Ширина внутридворовых дорог – 6 метров. Будут пробки. Кроме того, в одном из проектов запланированы МАФы. У нас итак много МАФов. Все первые этажи планируется отдать под магазины и офисы. А как же будет осуществляться подвоз товара? Мы видим, что социальные интересы людей не учтены. Кругом только коммерческая площадь.

Предложения жильцов: данные проекты не принимать, отправив их на доработку. Во-первых, надо включить в план школу (1-11 классы) и 1-2 детских сада. Во-вторых, уменьшить площадь и высотность застройки (по проектам планируется построить 10, 14 и 16-этажные дома). В-третьих, продумать логистику микрорайона и предусмотреть зеленые насаждения.