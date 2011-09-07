Эспланада: архитектурный тупик? Cумских архитекторов, собравшихся на градсовет, крайне не устраивает имеющаяся в районе Эспланады хаотичная застройка, не позволяющая сделать здесь благоустоенный район

В этом проекте архитектор А.Биленко предложил отказаться от паркинга и сделать эспланаду пешеходной. Не прошло.

Почти все выступающие ругали бывших главных архитекторов, в разные времена раздававших землю, невзирая на Генплан.

Уже несколько лет сумская эспланада, расположенная между улицами Харьковской, И.Сирко (бывшая Д. Коротченко), пр. Лушпы и Пслом, превращается из зеленой зоны в скандальное место... Из-за вырубки деревьев, мусора, хаотичной застройки. Многолетние бесплодные обсуждения облагораживания этого уголка Сум отражают качество управления городом.

16 марта архитектурно-градостроительный совет при управлении архитектуры и градостроительства Сумского горсовета проголосовал против очередного проекта, предложенного застройщиком ПАО «Сумстрой».

В поддержку проекта сумского архитектора Александра Биленко набралось всего три голоса, против – 12, еще три члена градсовета, включая главного архитектора города Андрея Кривцова, воздержались. Всего голосовало 17 человек. При принятии решения управлением архитектуры вердикт градсовета носит рекомендательный характер.

Заседание градсовета проходило в конференц-зале Центра предоставления админуслуг на ул. Горького, 21. Обсуждение плана застройки на сей раз носило сугубо профессиональный характер. В конце предложили высказаться общественности, но она активности не проявила. Противников проекта позиция большинства членов градсовета вполне устраивала.

Экс-главный архитектор города Александр Фролов предложил принять работу с конкретными замечаниями. Но противники проекта настояли: работу надо отклонить.

По поручению мэра на градсовете рассматривался еще один проект – работа архитектора Виктора Шахова. Однако, как отметил Андрей Кривцов, она не может являться альтернативой. Задача управления архитектуры – вынести вердикт проекту Александра Биленко.

Метаморфозы планирования

В своем проекте А.Биленко отказался от паркинга и эспланаду сделал пешеходной.

- Я отказался от паркинга (подземного гаража) в пользу пешеходной эспланады сверху и освещенной тоннельной части внизу, - рассказывает А.Биленко, акцентируя внимание на главном в своей концепции: ни один выезд не должен проходить через микрорайон. Это нарушение государственных строительных норм и комфорта жителей. Чтобы можно было выезжать на пр.Лушпы, сделан проезд, который всегда предполагался, но не был построен. Таким решением удалось сконцентрировать 11 постоянных мест хранения на 570 автомобилей. Кроме того, предусмотрены 10 гостевых стоянок для машин посетителей пешеходной зоны. Т.о. внизу автомобили, чтобы они не мешали местным жителям, а сверху сама эспланада.

У Псла размещаются 18 и 20-этажные дома. В центральной части расположены каскады в 16, 14, 12, 9, 10 этажей и пристроенные помещения. На самой эспланаде - 18 фонтанов, газоны, клумбы, карликовые деревья и кустарники… Такое озеленение не очень уж сложное. Это немецкие технологии. Предусматривается могучая центральная площадь, поскольку площадь Фестивальная, которая была в Генплане, ушла в небытие (планировалась между дворцом молодежи, который начинал строиться над озером Чеха, и пр.М.Лушпы, теперь там жилая застройка).

Кроме эспланады, архитектору надо было решить вопрос школы на 820 мест и детского сада на 420 мест.

- Школа здесь нужна. Вопросов нет. Существующий детский сад расширяется на 120 мест. Получается всего 840 детских мест, что полностью удовлетворяет микрорайон. И предполагается расширение существующей школы. Достраивается один 3-эжтажный блок со спортивным залом, делается спортивная зона для 1-4 классов и проектируется спортивная площадка в парковой зоне. Здесь расстояние - 100 метров, ее будут использовать все жители микрорайона.

По данным Александра Биленко, в домах, построенных в 70 - 80-е и начале 90-х годов, проживает 4592 человека. Население недавно построенных «Нотэхсом» Федорченко и «Сумстроем» домов – 4563. Всего на сегодняшний день - 9155 человек. В новых домах предполагается общая площадь квартир 154,2 тыс. кв. м. По показателю Генплана заложено 28,6 кв.м на человека. Т.е. в новой постройке будет жить 5392 человека. Всего в микрорайоне – 14547 человек, т.е. 380 человек на гектар (37,63 га – территория микрорайона). Разрешается 450 человек на гектар.

Что не устраивает профессионалов

Всех без исключения не устраивает данность, которую изменить уже нельзя, – имеющаяся там хаотичная застройка.

Александр Биленко тоже соглашается с коллегами: ситуация дикая, часть мест уже застроена, «Сумстрою» выделены свободные территории. Надо любыми путями сделать все по нормам. Проект Юрия Кобылякова, некогда подготовленный за бюджетные деньги, высоко оцененный и одобренный, реализовать уже невозможно.

- Статус этих проектов (В.Шахова и А.Биленко) мне не понятен. Почему работа, за которую заплачены деньги «государевы», лежит в пыли, а мы сейчас рассматриваем два варианта, которые теперь финансирует застройщик? – спросил еще один экс-главный архитектор города Сергей Винтоняк. – Выходит, деньги пущены на ветер?

- Выходит, что да, - согласился нынешний главный архитектор Сум.

- Градостроительные условия были выданы на часть домов, которые уже построены разными строительными компаниями – «Сумстрой», «Федорченко», «Нотэхс». Еще под три дома забиты свайные поля. Я бы с удовольствием, если бы была возможность, применил вариант Юрия Степановича (Кобылякова. – Ред.). Но ситуация сложилась диким образом, - оправдывался А.Биленко. - Там, где предполагалась по Генплану школа, построен дом. Застроено место, которое отводилось под спортивную площадку микрорайона. Вариант конца 80-х годов уже невозможно применить.

Главного архитектора области Олега Кривцова интересовала очередность строительства: сначала жилые дома, а потом садики или наоборот и на каком основании управление образования дало такое количество мест в садиках и школах? Знали ли они, что там будет жить 14,5 тыс. человек?

- В детальном плане есть два этапа: от трех до семи лет – первый, второй – от семи до 13 лет. Детский сад и расширение школы на первом этапе, - ответил А.Биленко. - По детским садикам я вышел на нормы, которые были при СССР. При том, что я достройку сделал на 120 мест, еще добавил комплексный детский сад из двух блоков на 420 мест, то по детсадикам в микрорайоне будет суперобеспечение. Расширение школы предусматривается на 33 класса. И детский сад, где сейчас идет довузовская подготовка школьников, станция юннатов.

Виктор Шахов усомнился: можно ли достроить детский сад и школу для необходимого количества детей, не нарушив четко регламентированные нормы. Также он скептически оценил перспективы озеленения эспланады и комфортность нахождения там людей, к примеру, на жаре 30 градусов. А пешеходный мост через пр. М.Лушпы назвал «абсурдом, ничего и никого ни с кем не связывающим».

- Кто и каким образом будет строить мосты, если возле «Лавины» земля уже отдана? Зачем рисовать то, чего не будет? - поддержали его другие члены градсовета.

- Но он нужен, - возразил А.Биленко. – Во всех нормальных городах такое есть. Не превращайте наш город в колхоз окончательно.

Также члены градсовета отнесли к негативу расположение стадиона через дорогу от школы, причем за пределами территории эспланады.

С.Винтоняк отметил отсутствие мэра при обсуждении проекта застройки такого важного и масштабного для города участка.

- В этой аэродинамичной трубе будет все грустно, - охарактеризовал С.Винтоняк предложение А.Биленко, отметив, что у В.Шахова хотя бы открывается вид на Спасо-Преображенский собор. – Ни в одной работе не предусмотрены магазинчики и пр. С появлением коммерческой инфраструктуры поедут все машины с загрузками через дворы, что бы тут не рисовали. Должно быть четко разграничено и отмечено: что строит застройщик, а что город. И все станет понятно. Дома построит «Сумстрой», а все остальное спихнется на город, а город как всегда бедный, и в результате мы там получим гаражи, такие как в конце ул.Черепина. Вот такое взрослое кино. Потом будем ходить и возмущаться. Поэтому сегодня должно быть поименное голосование, чтобы можно было эспланаду назвать в честь этих архитекторов.

А еще Сергей Винтоняк поинтересовался простой вещью:

- Как с этой эспланады вы думаете убирать снег?

- Как и с любого другого места. В блоке, где запроектированы гаражи, будет находиться мини-экскаватор. По пандусу заезжает и скатывает, - объяснил А.Биленко.

– Сейчас люди раскупают там квартиры, как пирожки, а жить там невозможно. Я не вижу, как архитектор, что эспланада будет реализована на пользу жителям, - отметил сумской архитектор Сергей Рыбачек, так и не получив ответа, будет ли комфортно жителям «Эспланады», или они окажутся в таких же дворах-колодцах, один из которых уже построен.

Некоторые члены градсовета предлагали вообще отказаться от эспланады и сосредоточиться на проектировании комфортного жилого района.

- Прежде чем давать оценку, надо выяснить цель работы. Если цель - впихнуть максимальное количество квадратных метров жилья, то автор проекта справился с этой задачей. Если создать комфортную среду для проживающих там людей – это «двойка», автор не справился с этой работой, - отметил Олег Кривцов. - Цель этой работы - узаконить строительство, которое уже ведется. Все закончится тем, что жилые дома будут построены и дальше никто ничего строить не будет. Никто не гарантирует, что будет проведена реконструкция детских садиков, школ, будут построены мосты и паркинги. Работу надо переосмыслить и во главу поставить создание комфортной среды. Сначала школы и детсады строить, а потом продавать квартиры.

Слово в поддержку

Архитектор Николай Ильченко, считающий себя «первоначальным виновником эспланады», напомнил предназначение этого архитектурного решения – соединить новый микрорайон за рекой с центром города, что из-за непредусмотренной по Генплану застройки стало невозможным. Эспланада потеряла выход к озеру Чеха, а там, где планировались высотные сити-здания, котеджный район. Некогда масштабная идея нового центра города сузилась до микрорайона, и архитектор А.Биленко, по мнению Н.Ильченко, – единственный человек, который справился с этой задачей, являясь заложником ситуации.