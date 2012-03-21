Щепка закрыла 84-й театральный сезон 9 июля в Сумском областном академическом театре драмы и музыкальной комедии имени М.С.Щепкина состоялись торжественные мероприятия по случаю завершения 84-го театрального сезона.

Что было?

Премьерной презентацией новой концертной программы лауреата Гран-при Всеукраинского конкурса оркестра театра «Музыка нас объединяет» (дирижеры, заслуженные работники культуры Украины Анатолий Кирноз и Виталий Тамилин) и выставки жемчужин мировой живописи из фонда Художественного музея имени Н.Онацкого из коллекции Оскара Хансена, щепкинцы завершили свой 84-й театральный сезон. В программе приняли участие заслуженный артист Украины Леонид Матвиенко, Василий Белоус и солисты театра.

84-й театральный сезон для театра стал знаковым, ведь была завершена реконструкция малой сцены, которая открыла новые возможности и перспективы для дальнейшего развития театра. Кроме того, приятной новостью для посетителей театра стало обустройство концертного зала театра в фойе второго этажа.

Новинки сезона

Знаковыми спектаклями сезона стали: мюзикл «Моя леди» Ф.Лоу (режиссер-постановщик М.Булгаков), лирическая комедия «Заказываю любовь» (режиссер-постановщик заслуженная артистка Украины О.Зарицкая), сказка «Щелкунчик» Э.Гофмана (режиссер постановщик Р.Козак), трагифарс «Гамлет» Шекспира (режиссер-постановщик А.Меженин), притча «Одержимая» Леси Украинки (режиссер-постановщик Р.Козак).

Гастроли и фестивали

Подытоживая достижения 84-го театрального сезона, директор театра Николай Юдин сообщил, что театр посетило более 72 тысяч зрителей, состоялось 316 представлений, подготовлено 9 разноплановых, абсолютно уникальных в художественном смысле премьер, восстановлена активная гастрольная деятельность. Щепкинцы побывали в городах Каменское, Киев, Полтава, Харьков, Львов. Работая над новыми постановками, коллектив театра находил время и для участия во всеукраинских и международных фестивалях: в V Всеукраинском театральном фестивале «Чеховфест» и получил награду «Миг истины» за лучшую режиссерскую находку в спектакле «Кто виноват?» Карпенко-Карого (Сумы, март 2017), в IX Всеукраинском фестивале театрального искусства «В гостях у Гоголя», где представили пластический перформанс «Шинель» по одноименной повести Н. Гоголя на сцене Полтавского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Н.В.Гоголя (Полтава, апрель 2017), во Всеукраинском ежегодном фестивале-конкурсе «ART-UKRAINE», на котором представили премьеру «Гамлет» Шекспира (Суми, май 2017) и в III Международном фестивале театров «И люди, и куклы - 2017 », где представили притчу« Одержимая» на сцене Львовского театра имени Леся Курбаса (Львов, июль 2017).

В рамках акции «День театра в районе» в 2016-2017 годах с творческим визитом коллектив посетил почти все уголки Сумщины: Путивль, Недригайлов, Липовую Долину, Кролевец, Тростянец и др. со спектаклями «Семья Кайдашей», «Мартин Боруля», «Виват, фараоны!», «Ромео по вызову», «Розовая паутина», «Кто виноват?».