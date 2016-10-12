В Сумах работает выставка, посвященная Малевичу В галерее искусств «Академическая» Сумского государственного университета продолжает экспонироваться выставка «Путями творчества», посвященная творческому пути известного художника Казимира Малевича.

Жизнь автора знаменитой картины «Чёрный квадрат», одного из основоположников супрематизма и вообще русского авангарда начала прошлого столетия на ранних этапах связана с городами Сумской области Конотопом и Белопольем.

Нынешняя выставка в галерее «Академическая» является продолжением целого ряда событий, являющихся результатами исследовательской работы, касающейся жизни и творчества художника.

В 1988 году музейщиками Сум и Москвы были обнаружены документы, подтверждающие факт пребывания Малевича в Конотопе и Белополье.

А в 1991 году первая выставка с названием, одноименным нынешнему, состоялась в Конотопском краеведческом музее. В экспозиции, наряду с архивными материалами, были представлены работы современных художников, в творчестве которых присутствует явная или подспудная перекличка с художественными поисками и методами Казимира Малевича. Картины некоторых из них, в частности: Н.Бондаренко, Л.Вороновой, И.Лукаш, А Садовского, В.Сигули, И.Швачунова, М.Юденкова, представлены и на нынешней выставке.

Затем последовал ещё ряд выставок в Сумах, Белополье, Москве, объединенных той же идеей.

Выставка «Путями творчества 2017» собрала работы 10 художников из Сум, Киева, Харькова, Конотопа, Бурыни, Ниццы, Бяльско-Бяла (Польша), Тарусы и Курска (Россия).

Такой выбор авторов связан с тем, что Малевич по происхождению – поляк, но считал себя украинцем, а жил в период своего жизненного расцвета в Курске, Москве и Петербурге.

Автор идеи всего цикла выставок — кандидат искусствоведения и художник Сергей Побожий. Вернисаж нынешней выставки, состоявшийся 19 октября 2017 года, был подготовлен студентами 2-го курса специальности «Менеджмент социокультурной деятельности» СумГУ.

Выставка «Путями творчества» работает в галерее «Академическая» до 1 февраля 2018 года и, кроме исторического, представляет несомненный художественный интерес, в чём имеет возможность убедиться каждый, кто её посетит, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.