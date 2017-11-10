Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30209

Группа «Resonance» исполнит лучшие рок-хиты в Сумах

Концерт состоится 24 января в 19:00 на сцене театра имени Щепкина

Группа «Resonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляемая к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем, ни другим.

Репертуар группы – это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в золотой фонд человечества, музыка, созданная самыми талантливыми людьми планеты.

Данная программа концерта предлагает новый взгляд на саму суть песни. Отбросив шаблоны, слушатель проникает в самое сердце произведения – именно то, что композитор изначально в неё вкладывал.

И сияние гениальной рок-музыки становится ещё более открытым, а профессиональный подход музыкантов, богатство скрипок, благородность альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльная свобода барабанов делают его насыщенным и красочным, в том числе благодаря проработанным аранжировкам специально для камерной группы симфонического оркестра «Resonance».

Музыканты группы «Resonance» — это преподаватели консерватории, музыканты филармонии, оперного театра, дома органной и камерной музыки из разных городов Украины.

Для истинных ценителей рок-музыки!

Живой звук!

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К сведению

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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