Группа «Resonance» исполнит лучшие рок-хиты в Сумах

Группа «Resonance», хоть формально и является камерной частью симфонического оркестра, а также часто причисляемая к ряду современных рок-групп, по сути, не является ни тем, ни другим.
Репертуар группы – это не просто рок-музыка. Это произведения, которые уже давно вошли в золотой фонд человечества, музыка, созданная самыми талантливыми людьми планеты.
Данная программа концерта предлагает новый взгляд на саму суть песни. Отбросив шаблоны, слушатель проникает в самое сердце произведения – именно то, что композитор изначально в неё вкладывал.
И сияние гениальной рок-музыки становится ещё более открытым, а профессиональный подход музыкантов, богатство скрипок, благородность альтов, шарм виолончелей, могущество контрабаса и рок-н-ролльная свобода барабанов делают его насыщенным и красочным, в том числе благодаря проработанным аранжировкам специально для камерной группы симфонического оркестра «Resonance».
Музыканты группы «Resonance» — это преподаватели консерватории, музыканты филармонии, оперного театра, дома органной и камерной музыки из разных городов Украины.
Для истинных ценителей рок-музыки!
Живой звук!
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